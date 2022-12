Thời tiết tiếp tục rét đậm, toàn Hàn Quốc có tuyết rơi vào ngày 21/12

Photo : YONHAP News

Đợt rét đậm, rét hại tại Hàn Quốc vẫn chưa có dấu hiệu suy yếu. Trong sáng ngày 19/12, nhiệt độ tại huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon xuống tới gần -20 độ C, nhiệt độ tại thủ đô Seoul xuống -12 độ C.Các địa phương miền Trung và phía Bắc tỉnh Bắc Gyeongsang vẫn đang duy trì cảnh báo rét đậm rét hại. Nền nhiệt độ thấp âm độ C vẫn duy trì trong suốt cả ngày 19/12 ở phần lớn các địa phương trên cả nước. Nhiệt độ cao nhất ban ngày ở huyện Cheorwon là -4 độ C, tại Seoul là -3 độ C.Khu vực ven biển Tây và đảo Jeju có tuyết rơi trong sáng ngày 19/12, tuy nhiên tuyết sẽ giảm dần từ chiều cùng ngày. Dự báo toàn Hàn Quốc sẽ lại có tuyết rơi vào ngày 22/12, khi nhiệt độ nhích dần lên. Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc dự báo sau đợt tuyết này, từ giữa tuần, người dân Hàn Quốc sẽ lại tiếp tục đón thêm một đợt rét mới với cường độ mạnh hơn.Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân kiểm tra tình trạng cơ sở hạ tầng, phòng ngừa sự cố trong bối cảnh thời tiết rét đậm và liên tục có tuyết rơi. Các nhà kính hay cơ sở chăn nuôi cần cào tuyết khỏi mái nhà để phòng ngừa trường hợp sập đổ công trình.Ngoài ra, người dân khi tham gia giao thông cũng cần đặc biệt chú ý về an toàn, do nhiều đoạn đường bị đóng băng; người đi bộ cần chú ý không để bị ngã do trơn trượt khi đi trên các đoạn đường dốc. Đặc biệt, người dân cũng cần quan tâm tới sự an toàn của những người yếu thế xung quanh mình trước ảnh hưởng từ đợt rét đậm rét hại kéo dài lần này.