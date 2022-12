Hwang Sun-woo giành huy chương vàng tại Giải vô địch bơi lội thế giới bể ngắn

Photo : YONHAP News

Bất chấp chấn thương ở ngón tay, vận động viên Hwang Sun-woo của Hàn Quốc vẫn gặt hái chiếc huy chương vàng thứ hai liên tiếp tại Giải vô địch bơi lội thế giới bể ngắn (25m) 2022 của Liên đoàn bơi lội quốc tế (FINA).Tại vòng chung kết nội dung bơi tự do 200m nam Giải vô địch bơi lội thế giới bể ngắn diễn ra tại Trung tâm thể thao dưới nước Melbourne, Australia vào chiều ngày 18/12, Hwang Sun-woo đã xuất sắc giành huy chương vàng với kỷ lục châu Á 1 phút 39 giây 72.Trước đó, vào ngày 16/12, vận động viên Hwang đã phá kỷ lục châu Á với thành tích 1 phút 40 giây 99 khi anh là người bơi đầu tiên ở vòng chung kết nội dung 800m tiếp sức nam. Thành tích của người bơi đầu tiên trong một nội dung bơi đồng đội cũng được công nhận là kỷ lục cá nhân.Kỷ lục hiện nay của Hwang Sun-woo chỉ kém 0,35 giây so với kỷ lục thế giới do vận động viên người Đức Paul Biedermann lập vào năm 2009 ở nội dung này.Đây là chiếc huy chương vàng thứ hai liên tiếp của Hwang Sun-woo ở giải đấu này. Tại giải đấu tổ chức vào tháng 12 năm ngoái ở Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất, anh đã giành được chiếc huy chương vàng đầu tiên ở một giải đấu chuyên nghiệp.Đội tuyển bơi lội Hàn Quốc gồm 8 vận động viên sẽ về nước vào chiều ngày 20/12.