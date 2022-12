Người dân Hàn Quốc đón đợt rét đậm nhất mùa đông năm 2023

Photo : KBS News

Hàn Quốc đang đón đợt rét đậm nhất trong mùa đông năm nay vào sáng ngày 23/12. Một số địa phương ở đất liền miền Trung và Nam tiếp tục ban lệnh cảnh báo và chú ý rét đậm.Nhiệt độ thấp nhất tại núi Seorak (tỉnh Gangwon) là -26,3 độ C, đạt mức thấp nhất cả nước; huyện Cheorwon (tỉnh Gangwon) là -16,4 độ C, thủ đô Seoul là -13,7 độ C.Nhiệt độ vào giữa trưa ở Seoul cũng chỉ dừng lại ở mức -9 độ C, các khu vực đất liền miền Trung chỉ trên dưới -10 độ C, phần lớn khu vực miền Nam cũng chỉ ở mức âm độ C.Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc dự báo một luồng khí lạnh -40 độ C từ trên không cách bản đảo Hàn Quốc 5 km sẽ di chuyển về phía Nam, sau đó sẽ dừng lại, gây ra cái rét kéo dài trong cuối tuần. Nhiệt độ trong ngày 24/12 được dự đoán sẽ tương tự hôm 23/12, cụ thể tại huyện Cheorwon là -20 độ C, Seoul là -13 độ C.Nhiệt độ có thể sẽ tăng trong tuần tiếp theo nhưng vẫn thấp hơn các năm khác và thời tiết lạnh sẽ kéo dài đến đầu năm 2023.Cục khí tượng dự báo sẽ tiếp tục có tuyết rơi, dày nhất là 50 cm, tại vùng Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla), tỉnh Chungcheong và khu vực đảo Jeju. Hiện tại, cảnh báo chú ý tuyết rơi đã được báo động tại một số khu vực ở các địa phương kể trên. Theo dự báo, đến sáng ngày 24/12, tại vùng núi đảo Jeju sẽ có tuyết rơi dày nhất là 30 cm, bờ biển Tây phía Nam tỉnh Nam Chungcheong và vùng Honam là từ 5-20 cm.Chính Người dân được kêu gọi quản lý các cơ sở như nhà kính và chú ý an toàn giao thông.