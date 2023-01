Nồng độ bụi siêu nhỏ tại Seoul bình quân trong năm ngoái thấp kỷ lục

Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul ngày 3/12 công bố nồng độ bụi siêu nhỏ, hạt bụi có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 µm (micrômet), trong năm ngoái ở Seoul đạt bình quân 18 µg/m³ (micrôgam trên mét khối), mức thấp kỷ lục trong lịch sử quan trắc từ năm 2008.Nồng độ bụi siêu nhỏ ở Seoul liên tục xác lập mức thấp kỷ lục 3 năm liên tiếp, năm 2020 là 21 µg/m³, năm 2021 là 20 µg/m³, năm 2022 là 18 µg/m³.Trong năm ngoái, số ngày nồng độ bụi siêu nhỏ ở mức "tốt" (nồng độ bình quân ngày dưới 15 µg/m³) là 182 ngày, nhiều nhất trong lịch sử quan trắc; số ngày ở mức "xấu" là 31 ngày, thấp nhất từ trước tới nay. So với 10 năm trước, số ngày "tốt" tăng từ 112 ngày lên 182 ngày, tăng 62,5%. Ngược lại số ngày "xấu" giảm từ 48 ngày xuống 31 ngày, giảm 35,4%.Chính quyền thành phố phân tích nồng độ bụi siêu nhỏ giảm là do điều kiện khí tượng và nỗ lực cải thiện chất lượng không khí của thành phố. Lượng mưa trong năm 2022 tăng so với ba năm gần đây. Số ngày lượng bụi tù đọng trong không khí giảm từ 121 ngày trong năm trước xuống 113 ngày, được phân tích là góp phần giảm nồng độ bụi siêu nhỏ.Ngoài ra, chất lượng không khí tại vùng Đông Bắc Trung Quốc tốt hơn cũng được phân tích là đã tác động tiêu cực giúp cải thiện chất lượng không khí tại Seoul. Trong năm ngoái, nồng độ bụi siêu nhỏ tại vùng Đông Bắc Trung Quốc đạt bình quân 36 µg/m³, giảm 14,3% so với bình quân ba năm gần đây.