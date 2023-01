Photo : YONHAP News

Cục các vấn đề kinh tế và xã hội của Ban thư ký Liên hợp quốc (DESA) cùng các cơ quan khác trực thuộc Liên hợp quốc ngày 25/1 (giờ địa phương) công bố báo cáo "Tình hình và triển vọng kinh tế thế giới 2023", dự đoán tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2023 đạt 1,9%, thấp hơn 1,2% so với mức dự đoán trong báo cáo giữa kỳ công bố vào năm ngoái. Đây là mức thấp nhất trong vòng vài chục năm trở lại đây.Liên hợp quốc nhận định ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, chiến tranh tại Ukraine, khủng hoảng lương thực và năng lượng, lạm phát và lãi suất tăng đột biến vẫn đang tạo gánh nặng lên nền kinh tế thế giới. Triển vọng kinh tế ngắn hạn vẫn không rõ ràng.Nếu như những khó khăn về mặt kinh tế vĩ mô như trên bắt đầu lắng xuống thì tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2024 được dự đoán sẽ hồi phục về mức 2,7%.Xét theo khu vực, tăng trưởng kinh tế của châu Âu và Mỹ dự kiến sẽ trì trệ. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ được dự đoán sẽ dừng lại ở mức 0,4% trong năm nay và đạt 1,7% trong năm sau.Đa số các nước châu Âu dự kiến sẽ trải qua tình hình kinh tế trì trệ nhẹ. Triển vọng tăng trưởng của Liên minh châu Âu (EU) là 0,2% trong năm nay và 1,6% trong năm sau.Đặc biệt, kinh tế của Anh đã bắt đầu chững lại từ nửa cuối năm ngoái. GDP của Anh dự kiến sẽ giảm 0,8%, ghi nhận mức tăng trưởng âm trong năm nay.Trung Quốc cũng được dự đoán sẽ đạt tỷ lệ tăng trưởng kinh tế 4,8% trong năm 2023, song vẫn là mức tương đối thấp so với tỷ lệ tăng trưởng bình quân 6-6,5% so với trước khi bùng phát đại dịch. Bắc Kinh cuối năm ngoái đã nới lỏng chính sách "Zero COVID-19".Theo báo cáo trên, kinh tế Hàn Quốc được dự đoán sẽ tăng trưởng 2% trong năm nay và 2,5% trong năm sau. Triển vọng tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản lần lượt là 1,5 trong năm nay và 1,3% trong năm 2024.