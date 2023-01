Chênh lệch lương theo giới của Hàn Quốc cao nhất trong các nước OECD

Photo : KBS News

Bộ Phụ nữ và gia đình Hàn Quốc cho biết chênh lệch lương theo giới trong nước năm 2021 là 31,1%, thấp hơn 3,5% so với năm 2017 nhưng là mức chênh lệch cao nhất trong số các nước thành viên Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).Nguyên nhân lớn nhất được Bộ Phụ nữ và gia đình chỉ ra là do sự gián đoạn kinh nghiệm làm việc ở nữ giới. Tỷ lệ tuyển dụng phụ nữ ở độ tuổi 30 và 40, tương ứng với thời kỳ kết hôn, sinh đẻ và nuôi con nhỏ, là rất thấp.Trên thực tế, tỷ lệ tuyển dụng nữ giới từ 25-29 tuổi đạt 70,9%, từ 30-34 tuổi là 65,7%, và rớt xuống còn 57,5% ở độ tuổi từ 35-39 tuổi. Sự chênh lệch trong tuyển dụng giữa nam giới và nữ giới từ 35-39 tuổi đạt 32,6%, mức cao nhất.Theo đó, Bộ Phụ nữ và gia đình có kế hoạch sẽ áp dụng chế độ công bố lao động làm việc theo giới, để các cơ quan và tổ chức bên ngoài có thể nắm bắt được thực trạng tỷ lệ giới theo từng giai đoạn tuyển dụng của doanh nghiệp.Bộ sẽ mở rộng đào tạo nghề nghiệp với những ngành nghề có triển vọng trong tương lai cho đối tượng nữ giới bị gián đoạn kinh nghiệm làm việc. Bộ cũng xúc tiến phương án nâng thời gian nghỉ việc để chăm sóc con nhỏ từ một năm lên một năm rưỡi.Ngoài ra, Bộ Phụ nữ và gia đình còn công bố chỉ số bình đẳng giới quốc gia năm 2021 là 75,4 điểm, tăng 0,5 điểm so với năm 2020. Lĩnh vực nhân quyền và phúc lợi cho phụ nữ đạt cao nhất với 82,9 điểm, nhận thức và văn hóa bình đẳng giới là 74,9 điểm, tham gia xã hội đạt 69,7 điểm. Tuy nhiên, trong lĩnh vực tham gia xã hội, quyết định ý kiến chỉ đạt 38,3 điểm, mức thấp nhất.Tỷ lệ nữ giới là công chức Nhà nước cấp 4 trở lên và tỷ lệ nữ giới là nghị sĩ Quốc hội đều tăng so với năm 2020, nhưng vẫn còn ở mức thấp.Bộ Phụ nữ và gia đình có kế hoạch sẽ tích cực xây dựng mạng lưới an toàn trong chăm sóc trẻ, như mở rộng dịch vụ trông coi trẻ, và hỗ trợ cho các gia đình có bố hoặc mẹ đơn thân, gia đình có bố mẹ ở độ tuổi thanh thiếu niên. Bộ cũng dự kiến sẽ lập các luật và quy định liên quan tới tội phạm bạo hành và đeo bám, như ra quy định cấm xử phạt với nạn nhân hay người khai báo về việc bị quấy rối tình dục.