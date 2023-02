Công bố hình ảnh bề mặt Mặt trăng đầu tiên chụp bởi tàu thăm dò Danuri

Photo : YONHAP News

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông cùng Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc ngày 13/2 đã lần đầu công bố bức ảnh trắng đen độ phân giải cao mà tàu thăm dò Mặt trăng Danuri chụp từ vị trí cách bề mặt Mặt trăng 100 km.Cuối năm ngoái, tàu thăm dò Mặt trăng Danuri của Hàn Quốc đã tiến thành công vào quỹ đạo nhiệm vụ. Từ đầu năm nay, tàu Danuri được vận hành thử nghiệm trong vòng một tháng, kiểm tra về tình trạng trang thiết bị trên tàu.Trong khoảng thời gian này, tàu đã chụp lại Trái đất hàng ngày, ghi lại những hình ảnh chân thực về sự thay đổi của Trái đất lúc tròn lúc khuyết tương tự như Mặt trăng.Ngoài ra, tàu cũng hướng camera về phía bề mặt Mặt trăng, chụp lại hình ảnh của Thung lũng Rheita (Rheita Valley), nơi tập trung nhiều hố va chạm trên bề mặt Mặt trăng và khu vực Đại dương bão tố (Ocean of Storms). Đây là vùng bình nguyên rộng lớn nhất trên bề mặt Mặt trăng, rộng gấp 18 lần bán đảo Hàn Quốc, là nơi hạ cánh của tàu đổ bộ Mặt trăng Luna 9 của Liên Xô, tàu đổ bộ không người lái đầu tiên trên thế giới. Đây cũng là nơi mà xe chở người đầu tiên di chuyển trên mặt trăng Lunokhod 1 của Liên Xô và xe Apollo 15 của Mỹ từng di chuyển. Tàu Danuri cũng ghi lại được hình ảnh của khu vực Biển mưa rào (Sea of Showers) trên Mặt trăng.Các trang thiết bị thăm dò, camera độ phân giải cao trên tàu Danuri là do Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc phát triển. Tàu đã thực hiện thành công nhiệm vụ thay đổi tư thế một cách chính xác theo các hướng khác nhau để ghi hình lại bề mặt Trái đất, Mặt trăng.Ông Kim Dae-kwan, người đứng đầu dự án thăm dò Mặt trăng thuộc Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc, cho biết việc kiểm chứng tính năng của camera là một phần quan trọng trong dự án này. Các nhà nghiên cứu đã phải xem xét vị trí của bề mặt Mặt trăng, cũng như tính toán vị trí Trái đất ở thời điểm ghi hình để chụp ảnh, kiểm tra hình ảnh chụp được trên thực tế có đúng với thiết lập hay không.Hiện tại, tàu Danuri đã hoàn tất thiết lập hướng của tấm pin Mặt trời, và kiểm tra xong thao tác thu nhận dữ liệu bình thường. Từ ngày 4/2 vừa qua, tàu đã chuyển sang hệ thống thực thi nhiệm vụ, chính thức bắt đầu thăm dò Mặt trăng.