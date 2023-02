Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ ảnh hưởng mực nước ngầm Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Hai trận động đất mạnh 7,8 và 7,5 độ richter tại Thổ Nhĩ Kỳ đã ảnh hưởng đến nền đất và mực nước ngầm tại Hàn Quốc, mặc cho nước này cách tâm chấn tận 7.400 km.Cụ thể, trong số 11 hệ thống quan trắc mực nước ngầm của Viện nghiên cứu tài nguyên địa chất Hàn Quốc (KIGAM), có hai nơi bị ảnh hưởng là tại thành phố Mungyeong (tỉnh Bắc Gyeongsang) và thành phố Gangneung (tỉnh Gangwon).Sóng địa chấn tại hai khu vực này đã hình thành chỉ 11 phút sau khi xảy ra trận động đất, mực nước ngầm cũng liên tục thay đổi trong khoảng 30 phút sau đó.Sau trận động đất 7,8 độ richter, mực nước ngầm dâng lên tối đa 7 cm tại thành phố Mungyeong, và 3 cm tại thành phố Gangneung. Trận động đất thứ hai 7,5 độ richter đã làm mực nước tại thành phố Mungyeong giảm xuống 3 cm.Nhà nghiên cứu Lee Soo-hyong thuộc KIGAM phân tích sóng địa chấn đã vượt qua lớp địa chất dưới mặt đất, làm nham thạch xung quanh tầng chứa nước co giãn, từ đó làm mực nước ngầm liên tục tăng giảm.Theo nhóm nghiên cứu, hiện tượng này cũng từng xảy ra sau trận động đất siêu mạnh 9 độ richter tại phía Đông Nhật Bản năm 2011 và trận động đất 7,8 độ richter tại New Zealand năm 2021, ngay cả khi nước này cách Hàn Quốc tận 9.300 km.Nhóm chuyên gia này giải thích động đất xảy ra ở vị trí cách xa hàng nghìn km cũng làm vỏ Trái đất tại khu vực khác rung lắc và mực nước ngầm chảy ra vào đột ngột, theo đó kêu gọi người dân cần có biện pháp đối phó khi xây dựng các cơ sở hạ tầng nguy hiểm.Giám đốc Trung tâm nghiên cứu môi trường nước ngầm thuộc KIGAM Suk Hee-jun nhấn mạnh sẽ liên tục thực hiện nghiên cứu theo dõi về tính an toàn của các khu vực nguy hiểm như bãi chôn chất thải phóng xạ. Viện nghiên cứu này có kế hoạch sẽ tăng cường thăm dò địa chất và biến đổi của lòng đất ảnh hưởng bởi trận động đất lần này.