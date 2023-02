Photo : YONHAP News

Thời đại mà việc kê thuốc và điều trị cho bệnh nhân bằng phần mềm tương tự như bác sĩ đã tới. Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) ngày 15/2 đã cấp phép cho ứng dụng điều trị mất ngủ mang tên "Somzz" là thiết bị điều trị y tế kỹ thuật số đầu tiên trong nước.Khi người dùng nhập thời gian ngủ của mình thì ứng dụng sẽ đưa ra khuyến nghị thời gian đi ngủ thích hợp, trò chuyện và cung cấp video để người dùng khắc phục những thói quen gây hại cho giấc ngủ.Nhiều người bị mất ngủ vì rơi vào tâm lý bất an rằng đã nằm lên giường là phải ngủ, chính suy nghĩ này khiến họ không thể ngủ được. Khi được bác sĩ chỉ định sử dụng ứng dụng này, bệnh nhân sẽ có thể được điều trị mất ngủ thông qua các lời khuyên từ ứng dụng.Tương tự như thuốc, thiết bị điều trị y tế kỹ thuật số cũng phải trải qua quá trình thử nghiệm lâm sàng, chứng minh được hiệu quả điều trị, thì mới được cơ quan chức năng công nhận. Kết quả cho thấy 48% bệnh nhân mất ngủ sử dụng ứng dụng này đã có thể ngủ được.Ông Im Jin-hwan, Giám đốc công ty AIMMED, đơn vị phát triển ứng dụng, cho biết nếu người dùng điều trị với ứng dụng này trong vòng 6 tuần thì sẽ có thể loại bỏ được những thói quen xấu gây mất ngủ, đồng thời có thể nhận thức được kiểu ngủ của bản thân mình để có thể sửa cho đúng.Ứng dụng trên dự kiến sẽ tác động tới cách thức điều trị mất ngủ trong nước, hiện được chủ yếu thực hiện bằng việc kê thuốc.Giáo sư Lee Yoo-jin thuộc Khoa Tâm thần Bệnh viện đại học quốc gia Seoul cho biết bệnh viện đã áp dụng ứng dụng này khi thực hiện phương pháp điều trị "thay đổi nhận thức hành vi để cải thiện mất ngủ", được coi là cách tốt nhất để cải thiện chứng mất ngủ.Tuy nhiên, vấn đề đặt ra tiếp theo là việc định giá ứng dụng và quy trình áp dụng bảo hiểm y tế. Giám đốc MFDS Oh Yu-Kyoung cho biết sẽ hợp tác chặt chẽ với các ban ngành hữu quan như Bộ Y tế và phúc lợi để ứng dụng này được định giá thích hợp, nhanh chóng đưa vào thị trường.Hàn Quốc là nước thứ 14 trên thế giới cấp phép với thiết bị điều trị y tế điện tử, sau các nước như Mỹ, Đức, Anh. Hiện tại, các doanh nghiệp trong nước cũng đang phát triển ứng dụng để cải thiện chức năng hô hấp, hay trò chơi để điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD).