Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc đánh giá cao kết quả Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật

Photo : YONHAP News

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Philip Goldberg ngày 30/3 đã có bài phát biểu tại Diễn đàn đồng minh Hàn-Mỹ do Quỹ đồng minh Hàn-Mỹ tổ chức tại Seoul.Tại đây, Đại sứ Goldberg đã đề cập tới kết quả Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật ngày 16/3 vừa qua, khẳng định Washington xem hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật là yếu tố trọng tâm trong việc đối phó với các mối đe dọa không chỉ trên bán đảo Hàn Quốc, mà cả với hòa bình và an ninh trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Mỹ đánh giá cao các biện pháp của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhằm cải thiện quan hệ Hàn-Nhật. Hội nghị vừa qua sẽ giúp ích cho hợp tác ba bên giữa Seoul, Washington và Tokyo.Đại sứ Goldberg chỉ ra rằng thế giới đang đối diện với cuộc tấn công và đe dọa chưa từng thấy từ các nước theo chủ nghĩa chuyên chế. Mỹ sẽ định nghĩa lại và tăng cường an ninh chung với Hàn Quốc trên phương diện đa phương ở tất cả các khía cạnh của an ninh toàn cầu, như phòng thủ theo phương thức truyền thống, an ninh mạng, trách nhiệm sử dụng không gian, sức khỏe, biến đổi khí hậu và người tị nạn.Về vấn đề mâu thuẫn leo thang tại eo biển Đài Loan, ông Goldberg khẳng định Mỹ không có ý định đẩy cao căng thẳng giữa các nước và không nên để lặp lại tình hình giống như vụ việc Trung Quốc trả đũa Hàn Quốc liên quan tới việc Seoul cung cấp khu đất để đặt tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) của Mỹ trước đây.