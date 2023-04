Hàn Quốc đón đợt mưa lớn sau gần hai tháng nắng hạn

Photo : YONHAP News

Đám mây gây mưa di chuyển từ phía Tây đang tạo ra trận mưa trên diện rộng ở khắp các địa phương toàn Hàn Quốc.Tính đến thời điểm hiện tại, các khu vực miền núi ở đảo Jeju ghi nhận lượng mưa tối đa trên 300 mm; các địa phương đang đối diện với hạn hán khắc nghiệt như huyện Jindo và huyện Wando của tỉnh Nam Jeolla cũng ghi nhận lượng mưa trên dưới 100 mm. Lượng mưa tại các khu vực miền Trung như thủ đô Seoul đạt khoảng 40 mm.Mưa lớn sau gần hai tháng nắng hạn đã giúp hầu hết các địa phương trên toàn quốc đều dỡ bỏ lệnh cảnh báo thời tiết khô hanh. Mặc dù mưa giúp giảm bớt lo ngại về cháy rừng và hạn hán, song lại phát sinh lo ngại các thiệt hại gây ra bởi mưa và gió.Đặc biệt, đảo Jeju và vùng duyên hải phía Nam ghi nhận lượng mưa lớn trên dưới 20 mm/giờ. Đảo Jeju, tỉnh Nam Jeolla và tỉnh Nam Gyeongsang đã phải ban cảnh báo mưa lớn.Dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp diễn cho tới ngày 6/4, với lượng mưa tối đa 100 mm ở vùng duyên hải phía Nam, khu vực lân cận núi Jiri ở miền Nam và đảo Jeju; các tỉnh Nam Jeolla và Nam Gyeongsang dự báo lượng mưa đạt tối đa 80 mm, các địa phương còn lại có lượng mưa từ 5-50 mm.Các khu vực xảy ra cháy rừng có khả năng sẽ xảy ra sạt lở do các vụ cháy làm nền đất trở nên yếu. Những khu vực trung tâm thành phố và vùng trũng có khả năng sẽ bị ngập lụt do mưa.Bên cạnh đó, người dân cũng cần phải đề phòng gió lớn. Khu vực duyên hải vùng Yeongnam (bao gồm các thành phố Busan, Daegu, Ulsan, tỉnh Nam và Bắc Gyeongsang) dự báo có gió giật mạnh 20 m/s. Các địa phương này đã ban lệnh cảnh báo gió lớn.Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc dự báo đảo Jeju và vùng biển phía Nam sẽ có gió lớn kèm mưa to trên dưới 30 mm/giờ cho đến sáng ngày 6/4.