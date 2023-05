Photo : YONHAP News

"Sóng nhiệt quái vật" (Monster Heat Wave) càn quét qua khu vực Đông Nam Á hồi tháng 4 vừa qua được phân tích là đã ảnh hưởng tới cả Hàn Quốc, kéo nền nhiệt độ tăng.Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc ngày 4/5 công bố nhiệt độ bình quân toàn quốc trong tháng 4 là 13,1 độ C, cao hơn 1 độ C so với bình quân mọi năm (12,1 ± 0,5 độ C), cao thứ 9 (xét riêng bình quân tháng 4) kể từ sau năm 1973, khi Hàn Quốc thiết lập được mạng quan trắc khí tượng trên toàn quốc và tiêu chuẩn về các loại dữ liệu khí tượng.Nền nhiệt độ tháng 4 tăng được phân tích là do Hàn Quốc liên tục chịu ảnh hưởng từ khối khí áp cao di động và gió Nam ấm thường xuyên thổi tới. Đặc biệt, Hàn Quốc nằm ở vùng rìa của khối khí áp cao, nên xuất hiện nhiều ngày mây dày, nhiệt độ ban đêm bị kéo lên cao trên nhiệt độ bình quân. Mây đóng vai trò như một tấm chăn, ngăn không cho nhiệt thoát khỏi bề mặt Trái đất trong quá trình làm mát bức xạ vào ban đêm.Khối khí áp cao di động thường xuyên di chuyển qua bán đảo Hàn Quốc là do một vùng nhiệt cao xuất hiện bất thường ở bán đảo Đông Dương từ đầu cho tới trung tuần tháng 4 vừa rồi. Trong tháng trước, khu vực bán đảo Đông Dương đã có một mùa xuân nóng nhất trong lịch sử. Các hãng truyền thông nước ngoài còn gọi đây là hiện tượng "sóng nhiệt quái vật".Nhiệt độ tại các nước như Thái Lan, Bangladesh, Ấn Độ, Lào, Myanmar nhiều ngày lên tới 40 độ C. Khu vực Tây Bắc Thái Lan, nhiệt độ cao nhất trong ngày còn lên tới 45,5 độ C vào ngày 14/4 vừa qua, cao kỷ lục.Vùng nhiệt độ cao tại bán đảo Đông Dương này tiếp tục mở rộng cho tới phía Nam Trung Quốc, khiến cho khối khí áp cao lục địa không thể đứng yên lâu, mà nhanh chóng chuyển thành khối khí áp cao di động, di chuyển một cách nhanh chóng, gây ảnh hưởng tới Hàn Quốc.Tuy nhiên, trong các ngày 9, 17 và 27 tháng 4 vừa qua, khi rãnh áp suất đi qua thượng tầng khí quyển thì tại Hàn Quốc xảy ra hiện tượng "rét nàng Bân" trong chốc lát.Trong tháng trước, lượng mưa trên toàn Hàn Quốc là 66,3 mm, ít hơn bình quân mọi năm là 89,7 mm. Đó là bởi các khối khí áp thấp gây mưa đã thoát khỏi Hàn Quốc theo hai phía Bắc và Nam.Số ngày xảy ra hiện tượng bụi cát vàng trong tháng 4 là 5,4 ngày, nhiều hơn mọi năm 3,3 ngày, nhiều thứ 7 trong lịch sử quan trắc từ năm 1973.