Jennie của Blackpink tham gia lễ trao giải Liên hoan phim Cannes

Photo : YONHAP News

Công ty giải trí YG ngày 11/5 cho biết Jennie, thành viên nhóm nhạc nữ Blackpink, sẽ tham dự buổi chiếu thử và sự kiện thảm đỏ ra mắt bộ phim "The Idol" của HBO tại Lễ trao giải Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 tổ chức ngày 22/5 (giờ địa phương) tại Pháp."The Idol" là tác phẩm phim đầu tiên mà Jennie tham gia với tư cách diễn viên và được chiếu ở lễ trao giải Cannes theo hạng mục không tranh giải (Out of competition).Đây là bộ phim khắc họa mối quan hệ phức tạp của các ngôi sao nhạc pop và nền công nghiệp văn hóa, có sự tham gia của ca sĩ nổi tiếng The Weeknd thủ vai chính và là nhà đồng sản xuất, con gái của diễn viên gạo cội Johnny Depp là Lily-Rose Depp, ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Australia Troye Sivan."The Idol" sẽ công bố một vài tập tại lễ trao giải Cannes, sau đó sẽ chính thức công chiếu trên đài HBO từ tháng sau.