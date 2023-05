Photo : YONHAP News

Ủy ban an toàn năng lượng nguyên tử Hàn Quốc (NSSC) ngày 15/5 cho biết hiện chưa có trục trặc về an toàn tại các cơ sở năng lượng nguyên tử sau trận động đất mạnh 4,5 độ richter xảy ra vào 6 giờ 27 phút sáng cùng ngày, tại vùng biển cách thành phố Donghae (tỉnh Gangwon) 52 km về phía Đông Bắc.Hệ thống đo lường quy mô động đất tại nhà máy điện hạt nhân Hanul, cơ sở năng lượng nguyên tử nằm gần nhất với vị trí xảy ra động đất, đã không phát báo động nào.Ủy ban an toàn năng lượng cũng cho biết không có vấn đề nào sau khi tiến hành rà soát an toàn khẩn cấp tại nhà máy điện Hanul, cũng như các trang thiết bị xử lý rác thải có tính phóng xạ tại các nhà máy điện hạt nhân khác và các nhà máy dùng cho mục đích nghiên cứu.Cơ quan này nhấn mạnh sẽ liên tục kiểm duyệt tính an toàn của các cơ sở năng lượng hạt nhân để ứng phó với dư chấn sau này.