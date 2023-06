Cầu thủ Son Jun-ho bị Công an Trung Quốc tạm giam điều tra

Photo : YONHAP News

Một nguồn thạo tin Trung Quốc ngày 18/6 cho biết Công an Trung Quốc đã chuyển từ tạm giữ hình sự sang tạm giam điều tra bắt giam đối với cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc Son Jun-ho (chơi cho câu lạc bộ Sơn Đông Thái Sơn của Trung Quốc) căn cứ theo quyết định của Viện Kiểm sát nhân dân của nước này.Nguồn tin nói trên cho biết thông thường, Công an Trung Quốc sẽ tiến hành điều tra bổ sung tiếp và tiến hành truy tố sau hai tháng tạm giam. Tuy nhiên, thời gian có thể kéo dài hơn trong trường hợp là vụ án nghiêm trọng. Việc chuyển sang tạm giam điều tra mang ý nghĩa Công an nước này chính thức vào cuộc để xử lý hình sự với cầu thủ bóng đá Hàn Quốc.Trước đó, cầu thủ Son Jun-ho đã bị Công an thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc tạm giữ hình sự khi đang định xuất cảnh về nước tại sân bay Hồng Kiều, thành phố Thượng Hải hôm 12/5 để điều tra về nghi ngờ nhận hối lộ.Nếu thấy nghi phạm có dấu hiệu phạm tội nghiêm trọng, Công an nước này có thể tạm giữ hình sự tối đa trong vòng 37 ngày để tiến hành điều tra. Thời hạn tạm giữ hình sự tối đa đối với cầu thủ Son là tới ngày 17/6.Trước đó, một số hãng truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng có khả năng Son Jun-ho bị điều tra về nghi ngờ nhận hối lộ trong vụ nghi vấn dàn xếp tỷ số tương tự như huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Sơn Đông Thái Sơn.