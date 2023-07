Nhạc kịch Hàn Quốc vươn mình ra thế giới

Photo : KBS News

Nối tiếp âm nhạc K-pop, phim truyền hình và điện ảnh, nhạc kịch Hàn Quốc (K-Musiccal) bắt đầu xúc tiến ra nước ngoài.Trong tuần trước, nhiều nhà sản xuất và đầu tư nước ngoài đã được mời tới Seoul để thưởng thức vở nhạc kịch Hàn Quốc mang tên "The Last Man", có nội dung về người đàn ông duy nhất sống sót sau khi nhân loại bị tuyệt chủng bởi sự xuất hiện của virus xác sống (zombie), phải đơn độc chống chọi với con gấu bông trong hầm trú ẩn dưới lòng đất.Sự kiện có sự tham gia của các công ty đầu tư và sản xuất nhạc kịch lớn nước ngoài như Broadway của Mỹ, West End của Anh.Đồng sáng lập công ty Broadway của Mỹ Heather Shields đánh giá Hàn Quốc là một đất nước có niềm đam mê lớn với nghệ thuật, nếu phát triển điều này và đưa nó tới sân khấu kịch Broadway của Mỹ thì sẽ có thể tạo ra những kết quả tốt hơn cho cả đôi bên.Bên lề sự kiện còn bao gồm các buổi tư vấn đầu tư trực tiếp, kết nối nhà sản xuất nhạc kịch trong nước với các đơn vị nước ngoài, nhằm tạo cơ hội cho các đơn vị vừa và nhỏ trong nước vẫn chưa quen với việc xúc tiến ra nước ngoài.Trong năm ngoái, có 20 tác phẩm nhạc kịch Hàn Quốc được trình diễn tại sự kiện "K-Musical Market", trong đó có ba tác phẩm đã ký hợp đồng bán bản quyền ra nước ngoài.Giới doanh nghiệp nhạc kịch cho rằng cần lập ra một Hội đồng nhạc kịch Hàn Quốc, tương tự như Hội đồng điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC), để quy tụ mọi chính sách nhạc kịch về một mối, với một tầm nhìn dài hạn hơn.Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ để đưa nhạc kịch vươn ra thế giới, như tổ chức buổi biểu diễn các tác phẩm xuất sắc tại Tokyo, Nhật Bản, và tại sân khấu kịch Broadway ở New York, Mỹ vào tháng 10 tới.