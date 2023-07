Le Sserafim và IVE có album lọt vào danh mục album hay nhất nửa đầu năm 2023 của Anh

Photo : YONHAP News

NME (New Musical Express), một tổ chức báo chí, tạp chí và website phê bình âm nhạc uy tín của Anh ngày 4/7 (giờ địa phương) đã xướng danh album của hai nhóm nhạc nữ Hàn Quốc là Le Sserafim và IVE trong danh mục "Album hay nhất nửa đầu năm 2023".NME đã chọn ra khoảng 20 album của các ca sĩ trên toàn thế giới để đưa vào danh sách này. Trong đó có album đầy đủ đầu tiên "Unforgiven" của Le Sserafim và "I've IVE" của IVE, bên cạnh đó là album "With a Hammer" của ca sĩ người Mỹ gốc Hàn Yaeji.Tạp chí phê bình âm nhạc này đã giới thiệu Le Sserafim là nhóm nhạc nữ hàng đầu của K-pop thế hệ thứ 4, khen ngợi album lần này cùng với sự độc đáo của nhóm. Theo đánh giá của NME, nếu như các ca khúc chủ đề trước như "Fearless" và "Antifragile" đã thể hiện sự mạnh mẽ vốn có của Le Sserafim thì "Unforgiven" lần này đã truyền tải ý chí bền bỉ của các cô gái rằng bản thân sẽ đi con đường riêng của chính mình.Mặt khác, IVE được tạp chí Anh đánh giá là hội tụ đầy đủ các yếu tố "sang chảnh, tự tin và oai vệ" của K-pop, còn album "I've IVE" thì chứa đựng 11 ca khúc có bố cục chặt chẽ và chất lượng.Bên cạnh đó, album hoàn chỉnh đầu tay "With a Hammer" của ca sĩ kiêm DJ người Mỹ gốc Hàn Yaeji, gương mặt đang thu hút sự chú ý của giới trẻ Mỹ, được ví như bản nhạc dance dành cho những người từ hộp đêm về nhà trên vỉa hè vắng vẻ, là khoảnh khắc nhìn lại bản thân sau khi niềm vui qua đi.