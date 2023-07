Huyền thoại leo núi thể thao Kim Ja-in giành huy chương vàng thế giới sau 4 năm

Vận động viên leo núi thể thao Kim Ja-in (34 tuổi) của Hàn Quốc đã đánh dấu sự trở lại một cách ngoạn mục, với tấm huy chương vàng của Liên đoàn leo núi thể thao quốc tế (IFSC) sau 4 năm.Tại vòng chung kết nội dung leo núi tự do, Giải vô địch leo núi thể thao thế giới (IFSC Climbing World Cup) lần thứ 9 diễn ra tại Pháp vào rạng sáng ngày 10/7 (giờ Hàn Quốc), Kim Ja-in đã dễ dàng vượt qua đối thủ người Nhật Bản Nonoha Kume để giành chức vô địch.Đây là chiếc huy chương vàng đầu tiên sau 4 năm của Kim Ja-in kể từ giải đấu tại Nhật Bản năm 2019. Sau khi đón bé gái đầu lòng vào năm 2021, cô thậm chí từng suy nghĩ tới việc giải nghệ. Với chiến thắng lần này, Kim Ja-in đã 30 lần đứng trên bục cao nhất ở nội dung leo núi tự do trong các giải đấu do Liên đoàn leo núi thể thao quốc tế tổ chức. Vận động viên Kim chia sẻ giây phút nhận tấm huy chương này còn run hơn cả khi giành tấm huy chương vàng đầu tiên của sự nghiệp.Kim Ja-in đang đặt mục tiêu giành vé tham dự Thế vận hội Paris 2024 tại Giải vô địch leo núi thể thao và dù lượn do IFSC tổ chức tại Bern, Thụy Sĩ vào tháng tới.