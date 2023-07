Lượng mưa từ cuối tháng 6 tới giữa tháng 7 tại Hàn Quốc đạt mức cao nhất trong vòng 50 năm

Photo : YONHAP News

Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc ngày 17/7 công bố tổng lượng mưa trong vòng từ ngày 25/6 tới ngày 16/7 trên toàn Hàn Quốc đạt bình quân 511,7 mm, cao nhất trong lịch sử quan trắc khí tượng cả nước từ năm 1973, gấp đôi so với bình quân cùng kỳ mọi năm là 238,4 mm.Trong đó, lượng mưa ở tỉnh Bắc và Nam Chungcheong nhiều nhất, đạt 654 mm, vùng Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla) là 614 mm, vùng Yeongnam (bao gồm các thành phố Busan, Daegu, Ulsan, tỉnh Nam và Bắc Gyeongsang) đạt 481 mm, Seoul và lân cận thủ đô 420 mm, tỉnh Gangwon 336 mm. Riêng lượng mưa ở khu vực Chungcheong và vùng Honam (tức miền Trung và Tây Nam Hàn Quốc) cao gấp gần ba lần so với bình quân mọi năm.Cục Khí tượng và thủy văn dự báo khu vực hai tỉnh Bắc và Nam Chungcheong, các địa phương miền Nam và đảo Jeju sẽ tiếp tục có mưa lớn cho tới sáng ngày 19/7, lượng mưa đạt từ 100-300mm. Vùng duyên hải phía Nam và quanh núi Jiri, đảo Jeju có nơi lên tới hơn 400 mm. Khu vực phía Nam tỉnh Gyeonggi và đất liền phía Nam tỉnh Gangwon có mưa từ 30-100 mm, thủ đô Seoul và phía Bắc tỉnh Gyeonggi, phía Bắc tỉnh Gangwon mưa từ 10 đến 60 mm.Đặc biệt, trong ngày 18/7, tỉnh Bắc và Nam Chungcheong và các địa phương miền Nam có nơi sẽ có mưa lớn từ 30-60 mm/giờ, ven biển phía Nam, gần núi Jiri, đảo Jeju mưa từ 30-80 mm.Cục Khí tượng và thủy văn đề nghị người dân tiếp tục chú ý không để xảy ra thiệt hại do mưa lớn cho tới khi mùa mưa chấm dứt hẳn.