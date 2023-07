Doanh số bán vé biểu diễn tại Hàn Quốc 6 tháng đầu năm 2023 tăng trưởng mạnh

Photo : YONHAP News

Yes24, một nền tảng nội dung văn hóa của Hàn Quốc, ngày 19/7 công bố xu hướng doanh số bán vé các buổi biểu diễn trong nửa đầu năm 2023.Trong quý II năm nay, doanh số bán vé của Yes24 tăng 155,1% so với quý I. Điều này được phân tích là nhờ Chính phủ Hàn Quốc đã dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang phòng COVID-19 trong nhà từ tháng 1 năm nay, thúc đẩy người dân tới theo dõi các buổi biểu diễn. Thêm vào đó, nhiều nghệ sĩ nước ngoài cũng quay trở lại Hàn Quốc để biểu diễn sau khi COVID-19 đã chuyển từ đại dịch thành một bệnh đặc hữu.Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, doanh số bán vé biểu diễn của Yes24 trong nửa đầu năm nay tăng 28,5%.Trong đó, doanh số bán vé tháng 3 tăng 133,3% so với tháng 2 do có buổi concert của EXO, BoA, Twice, Lee Chan-won. Tháng 5 là tháng có doanh số bán vé biểu diễn cao nhất trong 6 tháng đầu năm, với các buổi concert của NCT Dream, The Boys, Taeyeon.Xét theo từng buổi biểu diễn, ở hạng mục concert, concert bổ sung vào tháng 6 của NCT Dream có doanh số bán vé cao nhất, sau đó tới các nhóm nhạc K-pop được yêu mến khác như Shinee, The Boys. Xếp thứ 4 là concert của nam ca sĩ người Mỹ Charlie Puth, thứ 5 là của danh ca Cho Yong-pil.Một quan chức Yes24 dự báo doanh số bán vé biểu diễn sẽ còn tiếp tục đà tăng trưởng trong nửa cuối năm nay, với buổi biểu diễn của các nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng như Post Malon, Charlie Puth, và nhiều tác phẩm nhạc kịch.