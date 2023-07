Photo : YONHAP News

Ca khúc solo mới ra mắt của thành viên Jungkook nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã vươn lên vị trí số một ngay khi vừa tiến vào bảng xếp hạng đĩa đơn "Hot 100" của trang âm nhạc Billboard (Mỹ).Trên trang chủ chính thức ngày 24/7 (giờ địa phương), Billboard cho biết ca khúc "Seven" của Jungkook đã vượt qua "Try That In A Small Town" của nam ca sĩ nhạc đồng quê Jason Aldean và bản hit "Last Night" của Morgan Wallen để vươn lên vị trí quán quân "Hot 100".Jungkook là nghệ sĩ thứ 68 trong lịch sử Billboard đứng thứ nhất ngay khi vừa tiến vào bảng xếp hạng "Hot 100".Ca khúc "Seven" kể về một chàng trai mong muốn ở bên cạnh người của mình yêu suốt cả tuần. Giọng hát ngọt ngào của Jungkook kết hợp hài hòa với cảm xúc nhạc pop tinh tế giữa tiếng guitar mộc và nhịp điệu "UK garage", một thể loại âm nhạc điện tử bắt nguồn từ Anh hồi đầu những năm 1990.Bảng xếp hạng "Hot 100" là bảng xếp hạng chính của Billboard, căn cứ theo dữ liệu nghe trực tuyến, điểm phát sóng trên các kênh radio tại Mỹ, và dữ liệu về doanh số bán đĩa.Jungkook là ca sĩ solo thứ hai của Hàn Quốc vươn tới vị trí cao nhất bảng xếp hạng "Hot 100" sau thành viên Jimin cùng nhóm. Trước đó, một nam ca sĩ solo khác là Psy chỉ dừng lại ở vị trí thứ hai bảng xếp hạng này trong vòng 7 tuần liên tiếp với ca khúc đình đám "Gangnam Style" hồi năm 2012.