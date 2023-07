Hwang Sun-woo giành huy chương đồng tại Giải vô địch bơi lội thế giới 2023

Photo : YONHAP News

Tại vòng chung kết nội dung bơi tự do 200m nam, Giải vô địch bơi lội thế giới 2023 diễn ra tại tỉnh Fukuoka (Nhật Bản) vào ngày 25/7, vận động viên Hwang Sun-woo đã về đích với thành tích 1 phút 44 giây 42, đứng thứ ba chung cuộc.Thành tích này của anh rút ngắn 0,05 giây so với lần giành huy chương bạc cùng nội dung tại giải đấu năm ngoái tổ chức ở Budapest (Hungary) là 1 phút 44 giây 47.Như vậy là Hwang Sun-woo đã lập kỷ lục Hàn Quốc và đứng trên bục nhận huy chương hai năm liên tiếp tại một giải bơi lội thế giới bể dài, lần này là tấm huy chương đồng.Người về đích thứ nhất và thứ hai là hai vận động viên người Anh Matthew Richards và Tom Dean.Hwang Sun-woo là vận động viên bơi lội thứ hai của Hàn Quốc giành được huy chương ở một giải vô địch bơi lội thế giới bể dài sau kình ngư Park Tae-hwan.Năm 2007, Park Tae-hwan từng giành huy chương vàng nội dung bơi tự do 400m và huy chương đồng nội dung bơi tự do 200m tại Giải vô địch bơi lội thế giới tổ chức tại thành phố Melbourne, Australia; huy chương vàng nội dung bơi tự do 400m tại giải đấu này tổ chức tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc năm 2011.Người đồng đội của Hwang năm nay là Lee Ho-joon về đích thứ 6 với thành tích 1 phút 46 giây 04. Dù anh không giành được huy chương nhưng đây là lần đầu tiên Hàn Quốc có cùng một lúc hai vận động viên lọt vào vòng chung kết nội dung cá nhân Giải vô địch bơi lội thế giới.