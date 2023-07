Cái nóng gay gắt tiếp tục bao trùm Hàn Quốc sau mưa rào

Photo : YONHAP News

Trong khi cái nóng gay gắt đang kéo dài tại Hàn Quốc, những trận mưa rào nặng hạt đã đổ xuống tại nhiều khu vực đất liền trên toàn quốc vào buổi chiều ngày 30/7, gây ra bởi các đám mây mưa rào. Một số khu vực tại thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi đã chìm trong biển nước.Mặc dù quy mô không lớn, nhưng các đám mây mưa rào đã phát triển mạnh mẽ và chuyển sang màu đỏ, gây ra nhiều trận mưa xối xả tại nhiều nơi trong khoảng thời gian ngắn chỉ trong vòng một, hai giờ đồng hồ. Nhiều địa phương như thành phố Seoul, Daejeon đã ban cảnh báo đặc biệt về mưa lớn.Lý do của các trận mưa này được phân tích là do cái nóng gay gắt giữa trưa tích tụ khiến bầu khí quyển rơi vào tình trạng vô cùng bất ổn.Trong ngày 30/7, nhiệt độ của khu vực thành phố Anseong (phía Nam tỉnh Gyeonggi) được đo đạt bởi thiết bị quan trắc tự động lên tận 38,9 độ C, các khu vực khác trong nước cũng trên dưới 35 độ C. Vào ngày 31/7, nhiều nơi được dự báo sẽ có mưa lớn.Lượng mưa được dự báo đạt từ 5-60 mm tại khu vực thành phố Seoul, Incheon, tỉnh Gyeonggi, vùng đất liền và khu vực núi tỉnh Gangwon, thành phố Daejeon, Sejong, Chungcheong (miền Trung Hàn Quốc), vùng đất liền khu vực phía Bắc tỉnh Bắc Gyeongsang; từ 5-40 mm tại khu vực thành phố Gwangju, tỉnh Jeolla, thành phố Daegu, vùng đất liền khu vực phía Nam tỉnh Bắc Gyeongsang, tỉnh Nam Gyeongsang. Một số nơi sẽ có mưa lớn trên 80 mm.Tuy nhiên, cái nóng oi bức sẽ tiếp tục kéo dài kể cả sau khi mưa, do độ ẩm của tầng khí quyển tăng cao hơn. Nguyên nhân của hiện tượng này được cho là do khối áp suất cao nóng bao phủ lên bán đảo Hàn Quốc, bao gồm khối khí áp cao Bắc Thái Bình Dương cộng với khối khí áp cao Tây Tạng tràn xuống từ Trung Quốc. Hai khối khí áp cao có tính chất nóng này chồng chất từ thượng tầng đến hạ tầng của khí quyển, tạo ra một "vòm nhiệt" khổng lồ trên bán đảo Hàn Quốc.Một quan chức Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc giải thích nếu xuất hiện thêm một khối khí áp cao Tây Tạng trên thượng tầng thì lớp không khí nóng và khô sẽ lắng xuống đến gần bề mặt Trái đất, khiến nhiệt độ càng tăng lên cao, và cái nóng oi bức có thể kéo dài hơn nữa.Ngoài ra, Cục Khí tượng đã dự báo trong suốt tuần sau, nhiệt độ vào buổi trưa của thành phố Daegu sẽ trên dưới 35 độ C, thủ đô Seoul sẽ vào khoảng 33 độ C.Cái nóng vẫn sẽ tiếp tục kéo dài kể cả ban đêm tại các vùng ven biển và trong thành phố, gây ra hiện tượng "đêm nhiệt đới".Do đó, cơ quan khí tượng đã kêu gọi người dân cần chú ý để tránh gặp thiệt hại vì thời tiết oi bức, đêm nhiệt đới, và mưa rào.