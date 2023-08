Cuộc chiến giữa 4 bom tấn điện ảnh Hàn Quốc trong mùa hè 2023

Photo : YONHAP News

Một trận chiến giữa 4 bộ phim điện ảnh Hàn Quốc sẽ khuấy đảo các rạp chiếu phim tại xứ sở kimchi trong mùa hè năm nay.Vừa được khởi chiếu từ ngày 26/7, "Những kẻ buôn lậu" (Smugglers) là bộ phim về đề tài tội phạm xoay quanh những nữ thợ lặn Haenyeo (hải nữ), lấy cảm hứng từ trào lưu hoài cổ với các ca khúc nổi tiếng của những năm 1970-1980. Với tác phẩm này, đạo diễn Ryoo Seung-wan, người đã thành công với phim "Chạy đâu cho thoát" (Veteran), muốn thử sức mình với một bộ phim hành động dưới nước với vai chính là nữ. Bộ phim đã thu hút 2 triệu lượt người xem chỉ trong tuần đầu ra mắt.Trong khi đó, hai bộ phim có sức hút trái ngược nhau lại được cùng khởi chiếu trong ngày 2/8. Đó là phim “Tác chiến không chính thức" (Ransomed) của đạo diễn Kim Seong-hun, cha đẻ của phim điện ảnh "Đường hầm" (Tunnel) và sê-ri phim "Vương triều xác sống" (Kingdom) của Netflix, đã được khởi chiếu cùng ngày với bộ phim "The Moon: Nhiệm vụ cuối cùng" của đạo diễm Kim Yong-hwa, người từng hai lần liên tiếp cán mốc 10 triệu khán giả phòng vé với cả hai phần của tác phẩm "Thử thách thần chết" (Along with the Gods).Đạo diễn Kim Yong-hwa chia sẻ đã nỗ lực để có thể mang lại hiệu quả tốt nhất với chi phí thấp, tạo ra tác phẩm để khán giả có thể cảm nhận được chất lượng tinh tế như một bức tranh thực sự.Bộ phim "The Moon: Nhiệm vụ cuối cùng" được tích hợp công nghệ hiệu ứng đặc biệt mà điện ảnh Hàn Quốc tích lũy được, để ghi lại cảnh thám hiểm mặt trăng mà không hề bị gượng gạo. Tuy nhiên, diễn biến nội dung phim khá quen thuộc và cách lôi kéo cảm xúc lại được đánh giá là một điểm yếu của phim.Còn bộ phim "Tác chiến không chính thức" cũng đang bị sức ép phải gây được ấn tượng vượt xa so với các tác phẩm trước đó có cùng thể loại tương tự như "Đàm phán" (The Point Men) hay "Thoát khỏi Mogadishu" (Escape from Mogadishu). Đạo diễn Kim Seong-hun cho biết dù cùng một món ăn nhưng cách nêm gia vị và thái độ của đầu bếp khác nhau sẽ mang đến một hương vị khác hoàn toàn.Tác phẩm cuối cùng gia nhập đường đua là phim "Concrete Utopia" của đạo diễn Um Tae-hwa dự kiến công chiếu trong ngày 9/8 tới lại tập trung vào đám đông con người thay vì vào thảm họa. Diễn viên Lee Byung-hun, người thủ vai chính của bộ phim bày tỏ lấy làm vui mừng và cho biết bộ phim có thể mới mẻ đối với những khán giả ở độ tuổi 20, 30.