Tạm ngừng các hoạt động ngoài trời tại Trại họp bạn hướng đạo thế giới do trời nóng

Photo : KBS News

Trong lễ khai mạc của Trại họp bạn hướng đạo thế giới (World Scout Jamboree) lần thứ 25 diễn ra vào tối ngày 2/8 tại huyện Buan thuộc tỉnh Bắc Jeolla, đã có hơn 100 người có triệu chứng kiệt sức vì cái nóng. Ngay sau đó, phía cảnh sát và Cơ quan Phòng cháy chữa cháy đã yêu cầu dừng ngay sự kiện, hủy một số phần của lễ khai mạc và kết thúc sớm hơn dự định.Chỉ trong một ngày 2/8, Cơ quan Phòng cháy chữa cháy đã triển khai khoảng 300 đợt cấp cứu, trong đó khoảng 2/3 là bệnh nhân do nắng nóng. Mặc dù không có bệnh nhân mang triệu chứng nghiêm trọng, nhưng có nhiều ý kiến lo ngại về sự an toàn của người tham gia trại họp.Người tham gia có triệu chứng say nắng, sốc nhiệt đã được đưa vào bệnh viện và đang được điều trị khẩn cấp. Ban tổ chức Trại họp bạn hướng đạo thế giới đã quyết định sẽ tạm dừng đa số các sự kiện ngoài trời. Các hoạt động còn lại chủ yếu sẽ là hoạt động trong nhà, chương trình trải nghiệm liên kết với địa phương.Ngoài ra, quân đội Hàn Quốc cũng cử 90 nhân viên y tế bao gồm bác sĩ và y tá đến khu vực này, tăng số giường bệnh từ 70 lên 150 giường để đối phó với tình hình.Về vụ việc này, Bộ Phụ nữ và gia đình đã lên tiếng xin lỗi vì đã để xảy ra các sự cố như trên, gây ảnh hưởng đến người tham gia và công tác tổ chức sự kiện. Được biết, Bộ trưởng cơ quan này là đồng Chủ tịch Ủy ban tổ chức sự kiện Trại họp bạn hướng đạo thế giới.Bộ Phụ nữ còn giải thích lý do tổ chức sự kiện vào thời gian nóng nhất trong năm là do các nước khác cũng thường tổ chức vào tháng 8, và một phần là để tránh mưa bão nhưng mùa mưa năm nay lại kéo dài ngoài dự đoán.Trong một tin liên quan, ban tổ chức Trại họp bạn hướng đạo thế giới ngày 4/8 cho biết đã phát hiện 28 ca nhiễm COVID-19 tại khu vực cắm trại từ ngày 2-3/8.