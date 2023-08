Trại họp bạn hướng đạo thế giới tại Hàn Quốc khắc phục khó khăn và nỗ lực phục vụ người tham gia

Photo : YONHAP News

Phi đội bay thuộc Không quân Hàn Quốc Black Eagles (Đại Bàng Đen) hôm 6/8 đã thực hiện màn trình diễn nhào lộn trên không để chúc mừng ngày giao lưu văn hóa thứ 6 của Trại họp bạn hướng đạo thế giới (World Scout Jamboree) lần thứ 25.Các hướng đạo sinh trên toàn thế giới đã đón xem màn trình diễn và núp mình dưới bóng râm trên nền cát ở bãi biển Byeonsan để tránh nắng. Vẻ đẹp của bãi biển đã an ủi phần nào những khó khăn gây ra bởi cái nóng ở khu diễn ra sự kiện là đê chắn sóng Saemangeum thuộc huyện Buan, tỉnh Bắc Jeolla.Một người tham gia đến từ Bangladesh khen ngợi Hàn Quốc là đất nước tuyệt vời và cho biết bản thân đang vô cùng tận hưởng khoảng thời gian tại đây.Mặt khác, một vị phụ huynh đến từ Thụy Điển cũng bày tỏ con trai mình đang trải qua những giây phút thú vị tại Trại họp bạn hướng đạo thế giới và đã thích nghi được phần nào với thời tiết nắng nóng gay gắt tại đây.Được biết, nhiều doanh nghiệp tại Hàn Quốc đã hỗ trợ dịch vụ y tế chăm sóc người bị bệnh do nắng nóng, cung cấp nhà vệ sinh có gắn máy lạnh và hàng chục chai nước mát cho trại hướng đạo.Phía Chính phủ Hàn Quốc và ban tổ chức cũng đang có kế hoạch biến buổi diễn K-pop vào ngày 11/8 trở thành một màn đảo ngược tình thế, sau các tranh cãi về việc thiếu chuẩn bị để đối phó với nắng nóng.Cụ thể, buổi diễn sẽ được dời địa điểm tổ chức từ khu vực đê chắn sóng Saemangeum đến Sân vận động World Cup Jeonju, với mục đích giảm bớt sự cố và nguy cơ về an toàn, làm tăng thêm sự hoành tráng cho buổi diễn.Bộ trưởng Văn hoá, thể thao và du lịch Hàn Quốc Park Bo-gyun chia sẻ sẽ nỗ lực để người tham gia có thể trải nghiệm và tận hưởng tinh hoa của nền văn hóa Hàn Quốc, trang hoàng ngày cuối cùng bằng khẩu hiệu của Trại họp bạn hướng đạo thế giới là "Chắp cánh ước mơ" (Draw your dream).Ngoài ra, khoảng 90 chương trình tham quan tại nhiều nơi trên toàn quốc đã được chuẩn bị cho các hướng đạo sinh trải nghiệm sau trại họp.Qua đó, có thể thấy Hàn Quốc đang nỗ lực vượt qua những chướng ngại để củng cố lại công tác tổ chức Trại họp bạn hướng đạo thế giới đi vào ổn định.