Bão Khanun dự kiến đổ bộ vào Hàn Quốc trong ngày 10/8

Photo : YONHAP News

Cơn bão Khanun mà Hàn Quốc gọi là bão số 6 hiện đang đi qua vùng biển phía Đông Đông Bắc của tỉnh Okinawa nằm ở cực Nam của Nhật Bản và di chuyển về phía Đông với cường độ mạnh.Theo dự báo, cơn bão này sẽ đổi hướng lên phía Bắc trong ngày 7/8, và đổ bộ vào bờ biển tỉnh Nam Gyeongsang của Hàn Quốc vào sáng ngày 10/8, sau khi đi qua phía Tây đảo Kyushu của Nhật Bản trong ngày 9/8.Sức ảnh hưởng của bão Khanun sẽ tiếp tục ở mức mạnh khi hướng vào bán đảo Hàn Quốc, khiến khu vực đảo Jeju và các địa phương phía Nam gặp nhiều ảnh hưởng từ ngày 10/8.Cho đến ngày 8/8, lớp không khí ẩm do cơn bão mang theo sẽ gây ra lượng mưa lớn trên 200 mm tại vùng Yeongdong (duyên hải phía Đông tỉnh Gangwon), từ 5-60 mm tại bờ biển phía Đông tại khu vực phía Bắc tỉnh Bắc Gyeongsang.Mưa sẽ nặng hạt hơn khi cơn bão tiến gần vào bán đảo Hàn Quốc. Lượng mưa trong ngày 9/8 và ngày 10/8 được dự báo sẽ trên 500 mm tại vùng Yeongdong; trên 300 mm tại vùng duyên hải phía Đông khu vực Yeongnam (bao gồm các thành phố Busan, Daegu, Ulsan, tỉnh Nam và Bắc Gyeongsang); trên 150 mm tại phía Nam tỉnh Gyeonggi, khu vực Yeongseo (gồm các địa phương phía Tây tỉnh Gangwon), tỉnh Chungcheong và phía Đông vùng Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla).Cơn bão Khanun đi qua bán đảo Hàn Quốc sẽ tạo gió giật mạnh với tốc độ 40 m/s tại vùng duyên hải khu vực Yeongnam; 35 m/s tại vùng Yeongdong, đảo Jeju, vùng đất liền khu vực Yeongnam. Theo đó, Chính phủ đã kêu gọi người dân cần ứng phó chặt chẽ trước mưa gió mạnh.Ngoài ra, vùng biển tại Jeju và phía Nam bán đảo Hàn Quốc sẽ có sóng to dữ dội, người dân cần đặc biệt chú ý an toàn và nạn ngập nước các vùng đất thấp tại bờ biển trong giai đoạn triều cường.Các khu vực khác trên toàn Hàn Quốc cũng sẽ có gió giật mạnh và mưa to, tạm thời xua tan cái nóng gắt kéo dài hơn hai tuần qua.Mặt khác, Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc cho biết khí áp kế bị thay đổi sau khi cơn bão đi qua sẽ gây ra chênh lệnh lớn về nhiệt độ trong thời gian tới.