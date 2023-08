Bão Khanun dự kiến đổ bộ xuyên qua miền Trung Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc ngày 8/8 dự báo bão Khanun, cơn bão số 6 hình thành từ xích đạo trong năm nay, hiện đang ở vùng biển phía Nam bán đảo Kyushu của Nhật Bản sẽ tiếp tục di chuyển lên hướng Bắc đến vùng duyên hải phía Nam Hàn Quốc vào sáng ngày 10/8.Cơn bão này sẽ đổ bộ vào vùng biển trên trong buổi trưa ngày 10/8, sau đó sẽ tiếp tục hướng theo phía Bắc, đi qua vùng đất liền miền Trung Hàn Quốc, rồi sẽ tiến lên Bắc Triều Tiên vào sáng sớm ngày 11/8.Theo đó, các địa phương Hàn Quốc sẽ bắt đầu chịu nhiều ảnh hưởng của cơn bão từ buổi chiều ngày 9/8. Cụ thể là sẽ có gió giật mạnh tại vùng bờ biển khu vực Yeongnam (bao gồm các thành phố Busan, Daegu, Ulsan, tỉnh Nam và Bắc Gyeongsang) với tốc độ 40 m/s; tại đảo Jeju, duyên hải tỉnh Nam Jeolla, vùng đất liền khu vực Yeongnam, vùng Yeongdong (duyên hải phía Đông tỉnh Gangwon) là 30 m/s.Cục Khí tượng còn dự báo sẽ có mưa lớn tập trung tại khu vực phía Đông Hàn Quốc vào ngày 9 và 10/8 khi cơn bão đi ngang qua. Lượng mưa được ước tính là 200-400 mm tại khu vực Yeongdong, có nhiều nơi sẽ vượt hơn 500 mm; 100-200 mm tại vùng Yeongnam, một số nơi sẽ có lượng mưa tối đa 400 mm; tại khu vực Yeongseo (gồm các địa phương phía Tây tỉnh Gangwon) và Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla) là 50-150 mm, tối đa có thể lên đến trên 200 mm; khu vực thủ đô và tỉnh Chungcheong là 50-100 mm, trong đó một số địa phương sẽ vượt qua 150 mm.Khanun được đánh giá là cơn bão mạnh, hiện tại áp suất ở trung tâm cơn bão này là 970 hPa (hectopascal) và tốc độ gió tối đa đạt 35 m/s. Theo Cục Khí tượng, cường độ của bão sẽ tương tự hoặc tăng nhẹ so với hiện tại khi tiến vào vùng biển phía Nam Hàn Quốc.Do đó, người dân cần chú ý phòng tránh gió mạnh thổi ngã cây cối. Đặc biệt, tại vùng biển và phía Nam đảo Jeju sẽ có sóng to, đập vào bờ biển phía Nam và phía Đông Hàn Quốc. Ngoài ra, người dân phải cẩn thận tai nạn ngập nước tại vùng trũng khu vực bờ biển trong giai đoạn triều cường.Mặt khác, thời tiết của Hàn Quốc tính đến tiết lập thu là ngày 8/8 vẫn đang trong tình trạng nóng bức kéo dài. Đa số các địa phương tại khu vực Yeongdong và vùng núi phía Đông Bắc tỉnh Bắc Gyeongsang có nhiệt độ cảm nhận lên đến trên 35 độ C. Vùng biển khu vực Yeongdong và phía Đông tỉnh Bắc Gyeongsang có gió Đông thổi vào, mưa rơi và nhiệt độ buổi trưa trên dưới 30 độ C.Nhiệt độ vào 8 giờ sáng cùng ngày tại các khu vực trên toàn quốc rơi vào khoảng 23-27 độ C, như tại thủ đô Seoul là 26,5 độ C, Incheon là 27,3 độ C, Daejeon là 27,6 độ C, Gwangju 26 độ C, Daegu 26,8 độ C, Busan 27,2 độ C. Nhiệt độ giữa trưa được dự đoán là 26-37 độ C.Luồng gió Đông chứa nhiều hơi ẩm trên vùng biển Yeongdeong, phía Đông Bắc tỉnh Bắc Gyeongsang, đảo Jeju sẽ gặp dãy núi Taebaek, và thỉnh thoảng tạo ra mưa. Vùng khí quyển không ổn định tại phía Nam tỉnh Gyeonggi, vùng đất liền phía Nam tỉnh Gangwon, tỉnh Chungcheong, và miền Nam (ngoại trừ vùng biển phía Đông tỉnh Bắc Gyeongsang) sẽ gây ra mưa rào vào buổi chiều tối.