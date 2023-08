KBS WORLD phát sóng chương trình đặc biệt kỷ niệm 70 năm thành lập

Photo : KBS WORLD Radio

Trong ngày 15/8, Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS WORLD Radio sẽ phát sóng chương trình đặc biệt kỷ niệm 70 năm ngày đầu tiên lên sóng.KBS WORLD Radio được phát sóng lần đầu vào ngày 15/8/1953, hiện là kênh phát thanh quốc tế đa ngôn ngữ duy nhất tại Hàn Quốc, giới thiệu về đất nước Hàn Quốc bằng 11 thứ tiếng tới toàn thế giới.Vào lúc 5 giờ chiều ngày 15/8 (giờ Hàn Quốc), Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc sẽ phát đêm nhạc K-pop trực tuyến mang tên "Beyond Borders" (Vượt ra biên giới) qua kênh KBS WORLD. Video buổi biểu diễn sẽ được phát lại vào lúc 6 giờ chiều cùng ngày trên kênh Youtube KBS WORLD Radio.Cũng trong ngày 15/8, chương trình đặc biệt mang tên "Thank you, Deokbune - Cảm ơn quý thính giả thân yêu" với thông điệp chúc mừng và lời chia sẻ, tâm tình của các khán giả trung thành từ khắp nơi trên thế giới gửi về, sẽ được phát thanh bằng 11 ngôn ngữ trên KBS WORLD Radio.