Doanh số bán vé biểu diễn tại Hàn Quốc nửa đầu năm 2023 tăng 42%

Photo : YONHAP News

Theo số liệu phân tích doanh thu bán vé thị trường biểu diễn nửa đầu năm 2023 của Trung tâm hỗ trợ kinh doanh nghệ thuật Hàn Quốc (KAMS), trong 6 tháng đầu năm nay, doanh số bán vé thị trường biểu diễn trong nước đạt 502,4 tỷ won (375,44 triệu USD), tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Số buổi biểu diễn nửa đầu năm đạt 8.541 buổi, tăng 24,4%.Báo cáo phân tích doanh số bán vé và số buổi biểu diễn tăng là vì thị trường biểu diễn đã thoát khỏi ảnh hưởng của dịch COVID-19 sau khi Chính phủ dỡ bỏ toàn bộ quy định giữ khoảng cách ghế ngồi tại các địa điểm biểu diễn.Doanh số bán vé nhạc kịch đạt 226 tỷ won (168,9 triệu USD), chiếm 45% tổng doanh thu vé biểu diễn; âm nhạc đại chúng đạt 191,1 tỷ won (142,8 triệu USD), chiếm 38%. Theo sao đó là âm nhạc phương Tây (cổ điển) đạt doanh số 35,4 tỷ won (26,4 triệu USD) chiếm 7,1%; kịch đạt 33,1 tỷ won (24,7 triệu USD), chiếm 6,6%.Nếu so với cùng kỳ năm 2022, doanh số bán vé nhạc kịch tăng 23,5%, âm nhạc đại chúng tăng 61,4%. Doanh số bán vé biểu diễn âm nhạc đại chúng đã tăng mạnh từ tháng 5, do nhiều concert lớn được tổ chức như Lễ hội Jazz Seoul, hay concert của nam ca sĩ người Mỹ Bruno Mars tổ chức tại Hàn Quốc.Trong số 20 buổi biểu diễn có doanh số bán vé đứng đầu 6 tháng đầu năm, nhạc kịch chiếm nhiều nhất với 14 buổi biểu diễn, sau đó tới âm nhạc đại chúng (5) và kịch (1).Mỗi vé biểu diễn có giá bình quân 53.926 won (40 USD), tăng khoảng 300 won (0,2 USD) so với cùng kỳ năm ngoái.