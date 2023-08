Photo : Weverse

Trang âm nhạc Billboard Mỹ ngày 16/8 (giờ địa phương) cho biết trong vòng từ năm 1958, khi bắt đầu có bảng xếp hạng đĩa đơn "Hot 100", chỉ có 35 ca khúc tiếng nước ngoài (không phải tiếng Anh) lọt vào Top 10 bảng xếp hạng này.Trong đó, ca khúc bằng tiếng Tây Ban Nha chiếm nhiều nhất, với 19 ca khúc, sau đó tới tiếng Hàn có 8 ca khúc, tiếng Đức 3 ca khúc, tiếng Pháp và Ý 2 ca khúc, tiếng Nhật 1 ca khúc.Công ty quản lý BigHit Music của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) cho biết bảng xếp hạng "Hot 100" lấy tiêu chí từ lượt nghe trực tuyến, số lượng đĩa bán ra, số lượt phát sóng radio tại Mỹ, là những rào cản rất lớn đối với các ca khúc bằng tiếng nước ngoài. Việc số lượng ca khúc tiếng Hàn nhiều thứ hai sau tiếng Tây Ban Nha trong Top 10 "Hot 100" có công lớn là nhờ BTS.Cho tới nay, BTS có 6 ca khúc lọt vào Top 10 bảng xếp hạng "Hot 100" gồm "Fake Love", "Boy With Luv", "ON", "Life Goes On", "My Universe" hợp tác với Coldplay, ca khúc solo "Like Crazy" của thành viên Jimin.Ngoài ra, nam ca sĩ Psy cũng góp phần vào Top 10 với hai ca khúc là "Gentleman" và "Gangnam Style".Đặc biệt, trong số các ca khúc tiếng nước ngoài, chỉ có 10 ca khúc là vươn lên vị trí quán quân "Hot 100", bao gồm 3 ca khúc của BTS là "Life Goes On", "My Universe" và "Like Crazy".Ca khúc "Life Goes On" đã dẫn đầu "Hot 100" ngay trong tuần đầu phát hành, nhanh nhất trong số các ca khúc tiếng nước ngoài.