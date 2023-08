Thiết kế của mẫu huy chương thứ hai kỷ niệm 10 năm thành lập nhóm nhạc BTS được tiết lộ

Photo : YONHAP News

Tổng công ty đúc tiền, bảo mật in ấn và chế tác thẻ nhận diện Hàn Quốc (KOMSCO) ngày 24/8 đã công bố thiết kế của mẫu huy chương thứ hai kỷ niệm 10 năm thành lập nhóm nhạc nam Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS).Mẫu huy chương thứ nhất được phát hành vào tháng 12 năm ngoái đạt doanh số cao kỷ lục trong số các mẫu huy chương kỷ niệm của KOMSCO, với hơn 10.000 chiếc được bán ra, tương đương 6 tỷ won (4,5 triệu SD). Mẫu huy chương thứ nhất có hình logo của nhóm, theo mô-típ số 10.Mẫu huy chương thứ hai lần này khắc chân dung của toàn bộ các thành viên bằng những đường nét và dấu chấm dày 10 µm (micromet, bằng 1 phần 1 triệu m).Huy chương vàng khắc ảnh toàn thân của tất cả các thành viên, huy chương bạc khắc riêng chân dung của từng thành viên. Ngoài ra, KOMSCO còn áp dụng các hoa văn bảo mật in ấn và ký tự siêu nhỏ để chống giả mạo.Đặc biệt, với mẫu huy chương thứ hai này, vàng và bạc được cán mỏng như tờ giấy, sau đó khắc bằng tia laser một cách tinh xảo như tiền giấy thật, được chế tác thành kích thước khổ A5 và dạng hình tròn như chiếc đĩa CD.Huy chương kỷ niệm lần hai này dự kiến sẽ được bán ra đồng thời cả trong và ngoài nước vào đầu tháng 9.Tổng công ty đúc tiền, bảo mật in ấn và chế tác thẻ nhận diện Hàn Quốc nhấn mạnh huy chương kỷ niệm 10 năm ra mắt của BTS sẽ là cơ hội để lan tỏa giá trị của một sản phẩm văn hóa nghệ thuật đẳng cấp, áp dụng công nghệ mới.