Blackpink ẵm cúp

Photo : YONHAP News

Trong lễ trao Giải thưởng Video âm nhạc MTV 2023 (MTV VMA) được tổ chức vào tối ngày 12/9 (giờ địa phương) tại trung tâm Prudential, bang New Jersey, Mỹ, nhóm nhạc nữ Blackpink của Hàn Quốc đã chiến thắng ở hai hạng mục “Group of the Year” (Nhóm nhạc của năm) và “Best Choreography” (Vũ đạo xuất sắc nhất) cho ca khúc "Pink Venom"."Nhóm nhạc của năm" là một hạng mục mới được trao từ năm 2019 để phản ánh những lời chỉ trích rằng các nhóm nhạc Hàn Quốc bị loại khỏi đề cử ở những hạng mục chính của VMA.Kể từ khi hạng mục này được lập ra, nhóm nhạc nam Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã 4 năm liên tiếp đoạt giải cho đến năm 2022. Blackpink là nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên giành được giải thưởng này.Bên cạnh đó, Jung-kook của BTS đã đánh bại các đối thủ đáng gờm như Beyonce, Billie Eilish và Dua Lipa để chiến thắng ở hạng mục "Song of Summer" (Ca khúc mùa hè) với bài hát solo "Seven". Trong năm ngoái, Jung-kook cũng là nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên được đề cử cho giải thưởng này với ca khúc "Left and Right" hợp tác với Charlie Puth nhưng không giành giải. Trước đó, Jung-kook đã từng chiến thắng hạng mục này cùng với nhóm BTS cho ca khúc "Butter" vào năm 2021.Ngoài ra, hai nhóm nhạc nam Tomorrow X Together (TXT) và Stray Kids đã đại diện nghệ sĩ Hàn Quốc biểu diễn trên sân khấu của lễ trao giải MTV VMA năm nay.Trong đó, Stray Kids được vinh danh là người chiến thắng giải thưởng "Best K-Pop" (Sản phẩm K-pop xuất sắc nhất) cho MV ca khúc "S-Class" trước các đối thủ như aespa, TXT, Seventeen và Blackpink.TXT đã chiến thắng ở hạng mục "Push Performance of the Year" (Màn trình diễn push của năm), được trao tại sự kiện thảm đỏ tổ chức trước lễ trao giải chính.