Hàn Quốc giành được thêm 5 huy chương vàng trong ngày thứ hai Á vận hội Hàng Châu 2022

Photo : YONHAP News

Đoàn thể thao Hàn Quốc tiếp tục giành được nhiều thành tích tốt trong ngày 25/9, tức ngày thứ hai của Đại hội thể thao châu Á 2022 lần thứ 19 diễn ra tại thành phố Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc), với 5 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 8 huy chương đồng.Trong nội dung thi bơi lội 800m nam, vận động viên Yang Jae-hoon, Lee Ho-joon, Kim Woo-min, Hwang Sun-woo đã lập kỷ lục mới là 7 phút 1,73 giây, và lần đầu mang về cho đội nhà chiếc huy chương vàng. Trước đó một ngày, Hwang Sun-woo để lại nuối tiếc khi cán đích thứ ba trong nội dung bơi tự do 100m nam. Trong khi đó, kình ngư Ji Yu-chan đã về đích sớm nhất với thành tích 21,72 giây, giành được chiếc huy chương vàng đầu tiên cho đội tuyển Hàn Quốc trong nội dung bơi tự do 50m nam sau 21 năm.Trong phần thi đấu Taekwondo, võ sĩ Jang Jun đã đánh bại vận động viên người Iran Hajimousaeinafouti Mahdi với tỷ số 2-0 trong phần chung kết hạng cân 58 kg nam và đạt được huy chương vàng.Huy chương vàng đầu tiên ở môn bắn súng được các xạ thủ Jeong You-jin, Ha Kwang-chul, Kwak Yong-bin gặt hái được ở nội dung bắn súng trường hơi di động đồng đội 10m nam với 1.668 điểm. Mặc dù có mức điểm giống Bắc Triều Tiên, nhưng Hàn Quốc đã chiến thắng do có nhiều lần bắn trúng tâm 10 điểm hơn.Ở nội dung kiếm chém (sabre), vận động viên Oh Sang-uk và Gu Bon-gil cùng đồng đội đã đối đầu nhau ở trận chung kết, lần lượt giành huy chương vàng và huy chương bạc.Thêm vào đó, vận động viên lướt ván buồm Cho Won-woo đã cầm chắc về cho đội tuyển Hàn Quốc chiếc huy chương vàng trong nội dung lướt ván buồm RS:X với 13 điểm trong 12 lần đấu, bất kể có thi đấu vào ngày 26/9 hay không.Võ sĩ Judo Lee Joon-hwan ở hạng cân 100 kg nam đã bước vào vòng chung kết, song chỉ về vị trí thứ hai và giành được thêm một huy chương bạc cho quê nhà.Về nội dung thi bóng bàn, đội tuyển nam Hàn Quốc đã chiến thắng Iran với tỷ số 3-0 và bước vào vòng chung kết, trong khi đội tuyển nữ thì phải dừng chân khi thua trước Nhật Bản ở trận bán kết.Đội tuyển bóng đá nữ Hàn Quốc đã đánh bại Philippines với tỷ số 5-1 và giành trận hai thắng liên tiếp, bước vào vòng tứ kết.Tính đến hết ngày 25/9, Hàn Quốc đã giành tổng cộng 10 huy chương vàng, 10 huy chương bạc, 13 huy chương đồng, xếp thứ hai toàn đoàn.