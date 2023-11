Các địa phương Hàn Quốc đón tuyết đầu mùa 2023

Photo : YONHAP News

Dải mây hình thành trên vùng biển phía Tây mang theo gió tiến sâu vào đất liền Hàn Quốc, khiến các địa phương phía Tây như thành phố Incheon, tỉnh Nam Chungcheong bắt đầu có tuyết đầu mùa rơi từ sáng ngày 17/11. Dự báo mây vẫn tiếp tục kéo vào đất liền nên phần lớn các địa phương toàn Hàn Quốc sẽ có tuyết rơi.Khu vực vùng núi đảo Jeju đã được ban cảnh báo chú ý tuyết rơi dầy vào lúc 8 giờ 10 phút sáng cùng ngày, các tuyến đường leo núi Halla đã bị đóng cửa. Tính đến 10 giờ sáng, lượng tuyết rơi trên núi Halla ghi nhận được là 22,5 cm, dự báo sẽ rơi thêm 5-15 cm tới sáng sớm ngày 18/11. Ngoài ra, gió lớn đang ảnh hưởng tới các tuyến đường hàng không và đường biển.Tuyết sẽ ngừng rơi vào đêm ngày 17/11, nhưng một số địa phương như tỉnh Nam Chungcheong, tỉnh Bắc Gyeongsang và đảo Jeju sẽ có tuyết rơi tới sáng sớm ngày 18/11, vùng Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla) có tuyết rơi đến sáng ngày 18/11.Lượng tuyết tại thành phố Sejong và tỉnh Bắc Chungcheong được dự báo từ 3-10 cm, khu vực sâu trong đất liền tỉnh Bắc Jeolla từ 2-7 cm, thành phố Daejeon và Gwangju từ 1-5 cm, thủ đô Seoul và thành phố Incheon trong khoảng 1 cm. Đặc biệt, từ chiều ngày 17 đến rạng sáng ngày 18/11, tại khu vực tỉnh Bắc và Nam Chungcheong và tỉnh Bắc Jeolla sẽ có tuyết rơi dày.Luồng không khí lạnh từ phía Bắc sẽ tràn xuống, khiến nhiệt độ giảm sâu thêm vào sáng ngày 18/11. Nhiệt độ sáng ngày 18/11 ở Seoul là -4 độ C, thành phố Jeonju là -2 độ C, thành phố Busan là 1 độ C. Nhiệt độ toàn Hàn Quốc sẽ giảm thêm từ 4-6 độ C so với ngày 17/11, phần lớn dưới 10 độ C vào ban ngày, nhưng nhiệt độ cảm nhận có thể thấp hơn do gió thổi mạnh.