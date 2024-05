Chính phủ Hàn Quốc phân bổ 482 triệu USD ngân sách an toàn trẻ em trong năm 2024

Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 6/5 công bố đã phối hợp với 14 ban ngành hữu quan như Bộ Giáo dục và chính quyền 17 tỉnh, thành trên cả nước, lập "Kế hoạch liên ngành về thực thi an toàn cho trẻ em năm 2024".Đây là kế hoạch xúc tiến cụ thể trong năm sau ở 6 lĩnh vực, trong đó bao gồm an toàn giao thông, nhằm thực thi "Kế hoạch tổng hợp về an toàn trẻ em lần thứ nhất (2022-2026)". Tổng quy mô ngân sách an toàn trẻ em trong năm nay là 655 tỷ won (482,2 triệu USD), tăng 6,3 tỷ won (4,6 triệu USD) so với năm trước.Trước tiên, các ban ngành Chính phủ sẽ phát triển chỉ số đánh giá mức độ an toàn các tuyến đường đến trường của trẻ quanh khu vực trường học, có biện pháp khắc phục với các tuyến đường được đánh giá là nguy hiểm. Những nơi không có vỉa hè sẽ được tận dụng khu đất trường học để làm vỉa hè. Với những đoạn đường dốc, uốn lượn thì sẽ được lắp đặt lan can. Các hạng mục này sẽ được đầu tư 20 tỷ won (14,7 triệu USD) ngân sách.Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ phân bổ 20 tỷ won để phân tích về sự di chuyển của người đi bộ và phương tiện, lắp đặt lối sang đường thông minh, cảnh báo trước nguy hiểm tai nạn. Trong nửa đầu năm nay, Chính phủ sẽ lập đối sách quản lý an toàn với các loại hình cơ sở vui chơi trẻ em mới xuất hiện gần đây, như bể tắm trẻ em, quán cà phê trẻ em không người quản lý.Ngoài ra, kế hoạch trên còn bao gồm các nội dung về tiêu chuẩn đóng gói sản phẩm một cách an toàn cho trẻ em; ghi rõ chú ý trên sản phẩm với các loại đồ uống có hàm lượng cafein cao; đào tạo luân phiên về vệ sinh, dinh dưỡng cho căng tin các nhà trẻ, trường mẫu giáo quy mô nhỏ.Chính phủ sẽ tiến hành kiểm tra an toàn tập trung với các nhà trẻ và cơ sở vui chơi dành cho trẻ em, cung cấp thông tin tra cứu trực tuyến về các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho trẻ em tuân thủ đúng về quản lý an toàn.Bên cạnh đó, Chính phủ cũng sẽ khuyến khích các em nhỏ tự trở thành "người hùng", phát hiện các yếu tố rủi ro quanh trường học; sản xuất và phân phát 20 nội dung đào tạo an toàn cho trẻ em trong đó phản ánh ý kiến của phụ huynh và các em nhỏ.Bộ Hành chính và an toàn sẽ tiến hành kiểm tra các ban ngành hữu quan và chính quyền địa phương về tình hình xúc tiến kế hoạch trên nửa năm một lần, đảm bảo một môi trường an toàn, lành mạnh cho các em nhỏ.