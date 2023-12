Photo : YONHAP News

Công ty phân phối phim điện ảnh Plusm của Hàn Quốc công bố bộ phim điện ảnh "12.12 The Day" (tên tiếng Hàn là "Mùa xuân Seoul") đã cán mốc 7.019.419 người xem tính đến 0 giờ ngày 11/12, sau 20 ngày kể từ khi ra rạp.Đây là bộ phim thứ hai vượt mốc 7 triệu người xem trong năm nay, sau phim "Ngoài vòng pháp luật 3" còn có tên gọi khác là "The Roundup: No Way Our" (Vây hãm: Không lối thoát)."12.12 The Day" được dựng theo câu chuyện lịch sử có thật tại Hàn Quốc, nói về cuộc đảo chính quân sự xảy ra tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc vào ngày 12/12/1979, khắc họa 9 tiếng đồng hồ đối đầu căng thẳng giữa hai lực lượng do Tư lệnh Tình báo quốc gia Chun Doo-gwang (Hwang Jung-min thủ vai) và Tư lệnh Cảnh vệ thủ đô Lee Tae-shin (Jung Woo-sung thủ vai) đứng đầu.Bộ phim đã thêm vài tình tiết hư cấu liên quan tới cố Tổng thống Chun Doo-hwan và Roh Tae-woo, để tăng thêm sự kịch tính thu hút cho phim.Sau khi công chiếu,"12.12 The Day" đã tạo ra những hiện tượng văn hóa đa dạng, như "Thử thách nhịp tim 178bmp" hiện đang trở thành trào lưu trong giới trẻ độ tuổi 20-30, hay còn gọi là thế hệ MZ.