Rét đậm hai ngày liên tiếp tại Hàn Quốc gây nhiều thiệt hại về người và tài sản

Photo : YONHAP News

Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc ngày 22/12 công bố tính đến 6 giờ sáng cùng ngày, trên cả nước đã có 173 vụ báo về việc đồng hồ nước bị vỡ do đóng băng, tại khu vực thủ đô Seoul và các địa phương lân cận là 6 vụ, và đa số đã được phục hồi.Có hai vụ sập chuồng gia súc và một vụ sập nhà kính do tuyết rơi dày đặc tại thành phố Gunsan, tỉnh Bắc Jeolla, hiện đang được tu sửa.Đặc biệt, nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại khu vực ven biển phía Tây. Cụ thể là khoảng 10 chiếc xe khách, xe chở hàng và xe ô tô đã liên tiếp va chạm trên đường cao tốc Honam phía gần thành phố Jeongeup (tỉnh Bắc Jeolla) trong ngày 20/12, khiến một người thiệt mạng và một người bị thương.Trong ngày 21/12, đường tuyết trơn trượt tại nút giao thông Dangjin trên đường cao tốc Seohaean (phía Tây bán đảo Hàn Quốc) đã gây ra vụ va chạm của xe chở hàng và xe khách, khiến một người tử vong và 13 người bị thương.Ngoài ra, 4 tuyến đường tại tỉnh Nam Chungcheong và 7 tuyến đường tại tỉnh Nam Jeolla, 2 tuyến đường ở Jeju đã bị phong tỏa. 20 chuyến tàu di chuyển đến 15 cảng biển cũng bị tạm dừng hoạt động.Sân bay quốc tế Jeju ngày 22/12 đã tiếp tục phong tỏa đường băng tới 3 giờ chiều cùng ngày, do tuyết vẫn tiếp tục rơi, và phải tiến hành dọn tuyết. Tính đến 1 giờ chiều cùng ngày, có 197 chuyến bay nội địa và hai chuyến bay quốc tế bị hủy. 5 chuyến bay nội địa thì phải quay đầu vì không thể đáp xuống sân bay Jeju.Số người mắc các bệnh do rét đậm trong hai ngày 21-22/12 là ba người, nâng số ca lũy kế từ đầu tháng 12 lên thành 85 người.Mặt khác, nhiệt độ thấp nhất sáng ngày 22/12 tại xã Imnam, huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon là -25,5 độ C, mức thấp nhất toàn quốc. Tại đèo Daegwallyeong, huyện Pyeongchang, tỉnh Gangwon là -20,4 độ C; ở thủ đô Seoul là -14,7 độ C, thấp hơn cả ngày 21/12.Nhiệt độ buổi trưa tại Seoul là -7 độ C, trên toàn quốc sẽ giữ mức âm độ trong khoảng từ -9 độ C cho đến 2 độ C, ngoại trừ đảo Jeju và một phần vùng ven biển phía Nam.