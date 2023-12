Photo : YONHAP News

Công ty phân phối phim ảnh Plus M Entertainment ngày 24/12 cho biết tính đến rạng sáng cùng ngày, phim "Mùa xuân Seoul" (tên tiếng Anh: "12.12 The Day") đã ghi nhận hơn 10,06 triệu khán giả tới rạp xem, cán mốc 10 triệu người sau 33 ngày khởi chiếu (từ 22/11)."Mùa xuân Seoul" đã đứng đầu phòng vé Hàn Quốc ngay từ ngày đầu công chiếu. Tính đến ngày 19/12, một ngày trước khi bộ phim hành động chiến tranh "Noryang" (tên tiếng Anh: "Noryang: Deadly Sea") được khởi chiếu, phim đã đứng đầu phòng vé trong nước trong suốt 28 ngày liên tiếp.Đây là phim điện ảnh thứ 31 xác lập kỷ lục 10 triệu khán giả xem tại rạp Hàn Quốc, trong đó là bộ phim điện ảnh Hàn Quốc thứ 22 làm được điều này. Trong năm nay, "Mùa xuân Seoul" là phim thứ hai sau "Ngoài vòng pháp luật 3" (hay còn có tên gọi khác là "The Roundup: No Way Out", tạm dịch là "Vây hãm: Không lối thoát") xác lập mốc 10 triệu khán giả tới rạp xem.Phim "Mùa xuân Seoul" của đạo diễn Kim Sung-soo lấy bối cảnh về vụ đảo chính quân sự vào ngày 12/12/1979 của Tư lệnh Tình báo Chun Doo-hwan, với sự góp mặt của hai tài tử Hwang Jung-min và Jung Woo-sung.