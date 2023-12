BTS phá vỡ khuôn mẫu điển hình của K-pop về việc nhập ngũ

Photo : KBS News

Trước đây, khi thành viên trong nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc nhập ngũ thì nhóm nhạc đó thường tan rã hoặc các thành viên còn lại sẽ chuyển hướng sang hoạt động solo. Tuy nhiên, nhóm nhạc siêu sao toàn cầu "Đoàn thiếu niên chống đạn" (BTS) đã phá vỡ khuôn khổ vốn có này, tự tạo ra một hình mẫu mới.Gần đây, hàng loạt ca khúc được BTS phát hành trong quá khứ, trong đó có ca khúc debut "No More Dream" phát hành năm 2013, lần lượt lọt vào bảng xếp hạng âm nhạc của Billboard (Mỹ). Tính đến ngày 19/12, "No More Dream" đã thu hút hơn 200 triệu lượt xem trên kênh YouTube.MV ca khúc được cả nhóm thực hiện trên bối cảnh sa mạc, lời ca chứa đầy thông điệp tích cực, đó là cùng nhìn về một phía, cùng hướng tới ước mơ. Bài hát truyền tải lời hứa của BTS với người hâm mộ, rằng họ sẽ tiếp tục đồng hành trong cả quá khứ và ngày mai tươi sáng.Một người hâm mộ của BTS chia sẻ là đã liên tục nghe lại ca khúc này, để nhớ về những kỷ niệm cũ, cảm nhận lại những cảm xúc khi được đi xem concert của nhóm.BTS đang nỗ lực để chiếm giữ lòng yêu mến của người hâm mộ thông qua các ca khúc solo của các thành viên, sản phẩm âm nhạc mới được công bố sau khi họ nhập ngũ, hay phim tài liệu về nhóm. Đây là những nội dung được các chàng trai chuẩn bị trước khi lên đường nhập ngũ, để khiến người hâm mộ không cảm thấy trống vắng trong thời gian 18 tháng nhóm thực hiện nghĩa vụ quân sự.Nhà bình luận văn hóa đại chúng Kim Heon-sik cho biết trước đây, việc nhập ngũ là một yếu tố rủi ro với các nghệ sĩ thần tượng, và là một yếu tố hạn chế sự mở rộng của K-pop. Tuy nhiên những hoạt động của BTS không chỉ góp phần lấp khoảng trống trong thời gian nhập ngũ, mà còn cho thấy khả năng tồn tại bền vững của các nghệ sĩ thần tượng. Chính vì đó mà toàn thế giới cũng đang đánh giá cao K-pop.Có thể thấy, BTS đang một lần nữa thay đổi dòng chảy của văn hóa đại chúng, khi tiếp tục kết nối với người hâm mộ theo cách riêng của họ trong thời gian tạm dừng hoạt động nghệ thuật vì nghĩa vụ với tổ quốc.