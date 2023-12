Số trẻ chào đời tại Hàn Quốc tháng 10 giảm 8,4% so với năm ngoái

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 27/12 công bố báo cáo "Xu hướng dân số tháng 10". Trong đó, số trẻ chào đời vào tháng 10 năm nay đạt 18.904 trẻ, giảm 8,4% so với cùng kỳ năm trước, mức giảm đã được thu hẹp so với mức giảm 12,8% tháng 8 và 14,6% tháng 9. Số trẻ chào đời tại Hàn Quốc đã giảm 13 tháng liên tiếp kể từ tháng 10 năm ngoái.Tỷ suất sinh thô, thể hiện số trẻ chào đời trên 1.000 dân, đạt 4,4 trẻ, giảm 0,4 trẻ so với một năm trước. Số người tử vong trong tháng 10 là 30.793 người, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2022. Do số người tử vong nhiều hơn số trẻ chào đời, nên dân số Hàn Quốc giảm tự nhiên 11.889 người. Dân số giảm tự nhiên ở tất cả các tỉnh, thành trừ thành phố Sejong.Một quan chức Cục Thống kê quốc gia giải thích thành phố Sejong có tổng tỷ suất sinh cao hơn các địa phương khác, lại tập trung đông tầng lớp trẻ như công chức, nên có số người tử vong thấp hơn.Số cặp kết hôn trong tháng 10 là 15.986 cặp, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Số cặp ly hôn là 7.916 cặp, tăng 6%.