Dự luật chỉ định nơi cư trú với tội phạm bạo lực tình dục nguy hiểm được Nội các Hàn Quốc thông qua

Photo : YONHAP News

Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 2/1 cho biết dự thảo "Luật chỉ định nơi cư trú với tội phạm tình dục nguy hiểm" đã được thông qua tại cuộc họp Nội các. Tiếp theo, dự luật này sẽ được đưa lên Quốc hội thẩm định.Dự luật trên được dựa theo “Đạo luật Jessica Lunsford" của Mỹ, lấy theo tên của nạn nhân Jessica Lunsford 9 tuổi đã bị cưỡng hiếp, sát hại tại bang Florida vào năm 2005, hiện đang được thực thi tại khoảng 40 bang nước này.Gần đây, nhiều tội phạm tình dục trong các vụ án gây chấn động lần lượt mãn hạn tù, khiến dư luận Hàn Quốc dấy lên ý kiến phải áp dụng chế độ này. Dự luật quy định Tòa án có thể ra lệnh hạn chế nơi cư trú, bắt buộc tội phạm tình dục nguy hiểm chỉ được phép cư trú trong địa điểm do Chính phủ, chính quyền địa phương hoặc cơ quan Nhà nước chỉ định.Đối tượng áp dụng là tội phạm tình dục với nạn nhân là trẻ em dưới 13 tuổi, hoặc người đã có hành vi phạm tội tình dục trên ba lần, bị tuyên án tù trên 10 năm phải đeo vòng chân điện tử. Nếu có đề nghị từ lãnh đạo cơ sở quản chế, Viện Kiểm sát sẽ có thể đề nghị Tòa án, để Tòa án ra quyết định về việc hạn chế nơi cư trú trong thời gian đeo vòng chân điện tử định vị vị trí.Ban đầu, Chính phủ xem xét phương án để tội phạm tình dục đã mãn hạn tù không được cư trú gần trường học trong bán kính nhất định, nhưng phương án này bị chỉ trích do lo ngại dẫn tới tình trạng người vô gia cư, khoảng cách về trị an giữa các khu vực.Theo đó, từ ngày 26/10 tới 5/12 năm ngoái, Bộ Tư pháp đã tiến hành đăng công báo, thu thập ý kiến để bổ sung, hoàn thiện một phần dự luật, đổi tên từ "Luật hạn chế nơi cư trú tội phạm tình dục nguy hiểm" thành "Luật chỉ định nơi cư trú tội phạm tình dục nguy hiểm", cho phép tội phạm tình dục nguy hiểm có thể đăng ký thay đổi nơi cư trú.Dự luật cũng có nội dung là Chính phủ và chính quyền địa phương phải nỗ lực để những tội phạm này có thể được tư vấn điều trị tâm lý, để họ bớt cảm giác cô lập, tái hòa nhập xã hội.