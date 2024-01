Nhiệt độ bình quân toàn Hàn Quốc năm 2023 cao kỷ lục, dự báo tiếp tục tăng trong 2024

Photo : YONHAP News

Trong năm 2023, nhiệt độ bình quân toàn Hàn Quốc là 13,7 độ C, tăng 0,8 độ C so với một năm trước đó, và là mức nhiệt độ cao nhất kể từ năm 1973 khi Hàn Quốc bắt đầu quan trắc trên phạm vi toàn quốc.Xét theo tháng, tháng 3 và tháng 9 là những tháng nóng kỷ lục. Nhiệt độ tất cả các tháng trong năm ngoái đều cao hơn bình quân các năm trước, lần đầu tiên trong lịch sử quan trắc.Nhiệt độ cao kéo theo mưa lớn do trong không khí chứa nhiều hơi ẩm. Trong năm vừa qua, lượng mưa bình quân trên toàn Hàn Quốc là 1.740 mm, cao thứ ba trong lịch sử. Ngay cả trong tháng 5 và tháng 12, những tháng có lượng mưa tương đối thấp, cũng xảy ra các đợt mưa lớn dữ dội, gây ra nhiều thiệt hại. Vào mùa mưa năm ngoái, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, tại khu vực tỉnh Bắc và Nam Gyeongsang đã có lượng mưa bằng của cả năm gộp lại.Phần lớn chuyên gia dự báo nhiệt độ năm 2024 sẽ còn tiếp tục tăng. Các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn sẽ còn nghiêm trọng hơn. Giáo sư Ham Yoo-geun Đại học quốc gia Chonnam cho biết hiện tượng El Nino đã đạt tới đỉnh điểm, nhiệt độ trên toàn Trái đất từ mùa xuân năm nay sẽ tăng mạnh, kéo theo tần suất xuất hiện các hiện tượng cực đoan như mưa lớn hay các đợt nắng nóng gay gắt (sóng nhiệt) tăng theo.Sự nỗ lực trên phạm vi toàn cầu là điều vô cùng cấp thiết để ngăn chặn Trái đất nóng lên. Tuy nhiên, tại Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) diễn ra vào cuối năm ngoái, các bên chỉ dừng lại ở thỏa thuận là đẩy nhanh "chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch trong các hệ thống năng lượng" (transitioning away from fossil fuels in energy systems).