Thu hồi hơn 4 triệu USD tiền phạt đối với cố Tổng thống Chun Doo-hwan

Photo : YONHAP News

Giới luật pháp ngày 4/1 cho biết vụ kiện của Công ty ủy thác tài sản Kyobo đối với Cơ quan quản lý tài sản Hàn Quốc (KAMCO) về việc hủy bỏ truy thu số tiền bán đấu giá công khai đã được xác định là phía nguyên đơn thua kiện vào ngày 30/12 năm ngoái. Đó là bởi Công ty ủy thác tài sản Kyobo đã không kháng cáo sau khi bị tòa án xử thua kiện ở phiên sơ thẩm và phúc thẩm.Vụ kiện này liên quan đến việc truy thu số tiền bán 3 trên 5 lô đất rừng ở thành phố Osan (tỉnh Gyeonggi) mà gia đình cố Tổng thống Chun Doo-hwan ủy thác cho Công ty ủy thác tài sản Kyobo. Vào năm 1997, cựu Tổng thống Chun khi đó đã bị Tòa án tối cao kết án tù chung thân và phạt 220,5 tỷ won (168,3 triệu USD theo tỷ giá hiện hành) vì tội danh nổi loạn và nhận hối lộ. Viện Kiểm sát đã tịch thu 5 lô đất rừng ở thành phố Osan vào năm 2013 để thi hành phán quyết truy thu bổ sung.Khu đất rừng trên đã được bán đấu giá công khai vào năm 2019, trong đó truy thu 7,56 tỷ won (5,77 triệu USD theo tỷ giá hiện hành). Tuy nhiên, Công ty ủy thác tài sản Kyobo đã đệ đơn kiện yêu cầu hủy bỏ việc tịch thu số tiền này, nhưng cuối cùng không thành và số tiền 2,05 tỷ won (1,56 tỷ USD) của hai lô đất được đưa vào kho bạc quốc gia. Còn 5,5 tỷ won (4,19 triệu USD) của ba lô đất còn lại vẫn chưa thể thu hồi do vướng phải vụ kiện của Công ty ủy thác tài sản Kyobo.Như vậy, lần này Công ty ủy thác tài sản Kyobo đã thua kiện và ông Chun cũng đã qua đời, nên đây trở thành khoản tiền truy thu cuối cùng đối với cố Tổng thống. Cho đến nay, 128,22 tỷ won (97,8 triệu USD) đã được thu hồi, chưa bao gồm 5,5 tỷ won lần này; 86,7 tỷ won (66,15 triệu USD) còn lại sẽ khó có thể thu hồi hồi do quy trình thu hồi theo luật kết thúc do ông Chun đã mất.