Tuyệt cảnh mùa đông trên núi Sobaek và núi Deogyu

Photo : KBS News

Mùa đông năm nay, các ngọn núi nổi tiếng được chỉ định là công viên quốc gia của Hàn Quốc như núi Sobaek (Tiểu Bạch), núi Deokyu (Đức Dụ) đã và đang đón nhiều đợt tuyết lớn.Núi Sobaek thuộc địa phận cả hai tỉnh Bắc Chungcheong và Bắc Gyeongsang, nằm ở vị trí trung tâm của dãy núi Baekdu (Bạch Đầu), hoàn toàn bị bao phủ trong màn tuyết trắng. Sương muối và băng giá kết tụ lại trên những cành cây, như những "đóa hoa" rung rinh theo mỗi cơn gió, tạo nên điểm nhấn mĩ miều của phong cảnh mùa đông.Một nhân viên thuộc ban quản lý công viên quốc gia núi Sobaek cho biết vào những ngày tuyết rơi, du khách leo núi tới đây nhiều hơn so với thông thường. Khu vực gần đỉnh thường có gió thổi mạnh, tuyết đóng dày, có nơi tới tận đầu gối.Núi Sobaek nằm ở độ cao 1.439m so với mực nước biển, là một ngọn núi vừa mang nét hùng vĩ, vừa có nét mềm mại. Đặc biệt, vào những ngày trời trong xanh, khách leo núi sẽ có thể thu gọn cả phong cảnh "xứ tuyết" và bình minh tráng lệ trong tầm mắt.Một ngọn núi khác nổi tiếng về phong cảnh mùa đông là núi Deogyu (tỉnh Bắc Jeolla), cũng nhộn nhịp du khách tham quan những ngày qua. Từng cành cây ngọn cỏ đều đang nở ra những "đóa hoa tuyết".Nhân viên thuộc ban quản lý công viên quốc gia núi Deogyu cho biết do ở độ cao lớn so với mực nước biển, nên trên đỉnh núi không có tuyết rơi, thay vào đó là sương giá thường xuất hiện, tạo ra tuyệt cảnh vào khoảng tháng 1.Cơ quan quản lý công viên quốc gia thuộc Bộ Môi trường Hàn Quốc nhấn mạnh người dân cần trang bị đầy đủ trang phục chống rét và trang thiết bị an toàn để có một chuyến leo núi ngắm cảnh an toàn vào mùa đông. Để phòng ngừa các sự cố an toàn, người dân cần lập kế hoạch leo núi một cách kỹ lưỡng, nhất định phải xem kỹ thời gian Mặt trời lặn.