Seoul và Washington đồng loạt lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung của Bình Nhưỡng

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 15/1 đã đưa ra lập trường lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) sử dụng nhiên liệu rắn của Bắc Triều Tiên một ngày trước. Vụ phóng đã vi phạm rõ ràng nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, có nội dung cấm miền Bắc sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo dưới mọi hình thức.Bộ Quốc phòng nhấn mạnh quân đội miền Nam đang đẩy cao năng lực răn đe mở rộng tích hợp Hàn-Mỹ, để vừa răn đe, đối phó chung với các mối uy hiếp tên lửa đa dạng từ Bình Nhưỡng, vừa tăng cường năng lực tự đối phó của hệ thống phòng thủ ba trụ cột (bao gồm hệ thống tấn công phủ đầu bằng tên lửa "Kill Chain", hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Hàn Quốc (KAMD), hệ thống trừng phạt và đáp trả trên diện rộng (KMPR)).Quân đội Hàn Quốc đang phối hợp với Mỹ theo sát mọi hoạt động của Bắc Triều Tiên, và sẽ đối phó áp đảo theo nguyên tắc "ngay lập tức, quyết liệt và tới cùng" trong trường hợp nước này khiêu khích trực tiếp nhắm vào miền Nam.Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Koo Byoung-sam cũng hối thúc miền Bắc sớm thoát khỏi ảo tưởng hão huyền là nước này có thể bảo vệ thể chế bằng những hành vi khiêu khích, mà quay lại con đường đúng đắn vì người dân và vì tương lai bán đảo Hàn Quốc.Mặt khác, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 14/1 cũng ra tuyên bố dưới danh nghĩa người phát ngôn, lên án vụ phóng tên lửa của miền Bắc đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đe dọa tới các quốc gia láng giềng, làm suy yếu an ninh khu vực. Song Washington vẫn khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận ngoại giao với Bình Nhưỡng, hối thúc nước này quay trở lại đối thoại.Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương quân đội Mỹ cùng ngày cũng ra tuyên bố, cho biết đang thảo luận với các đồng minh và đối tác về vụ phóng tên lửa của miền Bắc. Bộ Tư lệnh đánh giá vụ phóng lần này không đe dọa trực tiếp tới người dân, lãnh thổ nước Mỹ cũng như các đồng minh.