Nhiệt độ bình quân của Hàn Quốc năm 2023 ghi nhận mức cao kỷ lục từ trước đến nay

Photo : YONHAP News

Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc ngày 16/1 đã công bố kết quả phân tích về khí hậu năm 2023, cho biết nhiệt độ bình quân của Hàn Quốc trong năm ngoái là 13,7 độ C, mức cao nhất kể từ năm 1973 khi bắt đầu tăng cường mạng lưới quan trắc trên toàn quốc.Nhiệt độ bình quân của năm ngoái cao hơn 1,2 độ C với mức bình quân giai đoạn 1991-2020, và cao hơn 0,3 độ C so với mức cao kỷ lục trước đó của năm 2016.Cục Khí tượng và thủy văn phân tích do vào tháng 3 và tháng 9 năm ngoái có gió thổi thường xuyên do ảnh hưởng của khối khí áp cao, nên nhiệt độ bình quân của hai tháng này cao hơn lần lượt 3,3 độ C và 2,1 độ C so với thường niên, gây tác động lớn khiến nhiệt độ bình quân của cả năm 2023 tăng.Nhiệt độ bình quân trên bề mặt nước biển vào năm ngoái là 17,5 độ C, mức cao thứ hai trong vòng 10 năm trở lại đây, cao hơn 0,4 độ C so với trung bình của một thập kỷ qua.Trong năm 2023, lượng mưa trên toàn quốc là 1.746 mm, mức cao thứ hai từ trước tới nay. Đặc biệt, tháng 5 và tháng 12 có mưa nhiều nhất do hơi nước hình thành ở miền Nam Trung Quốc kèm với khí áp thấp kéo vào bán đảo Hàn Quốc. Lượng mưa trong tháng 12 năm ngoái nhiều gấp 3,8 lần so với mọi năm, là tháng ghi nhận lượng mưa nhiều nhất trong năm 2023.Lượng mưa trong mùa mưa (cuối tháng 6 đến cuối tháng 7) đạt 660,2 mm. Xét theo khu vực, các địa phương phía Nam có lượng mưa đạt 712,3 mm, mức cao kỷ lục từ trước đến nay.Ngoài ra, bão Khanun năm ngoái trở thành cơn bão đầu tiên trong lịch sử đổ bộ và quét dọc bán đảo Hàn Quốc theo hướng Nam-Bắc. Số ngày có bụi vàng là 11,8 ngày, nhiều hơn 5,2 ngày so với mọi năm (6,6 ngày), mức cao thứ 5 kể từ khi bắt đầu quan trắc.