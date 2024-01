Photo : YONHAP News

Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ ngày 16/1 dẫn một nguồn tin địa phương, cho biết đã có hàng trăm người thiệt mạng trong vụ lật tàu hỏa chở khách, xảy ra tại thành phố Tanchon, tỉnh Nam Hamgyong, Bắc Triều Tiên vào ngày 26/12 năm ngoái.Theo nguồn tin này, chiếc tàu trên xuất phát từ Bình Nhưỡng đang trên đường hướng đến ga Kumgol thuộc tỉnh Nam Hamgyong thì bị lật khi băng qua một ngọn đồi cao, do đường ray đã xuống cấp và thiếu điện.Hai toa đầu nằm ngay sau đầu kéo xe lửa không bị lật, nên các cán bộ ngồi ở hai toa này vẫn sống sót. Tuy nhiên, hành khách là người dân thường ngồi ở 7 toa sau phần lớn đã bị thiệt mạng, số người tử vong lên tới 400 người.Tai nạn này đã được báo cáo lên Bộ Đường sắt Bắc Triều Tiên, nhưng cơ quan chức năng nước này đã tuyên bố khu vực Tanchon, nơi xảy ra vụ lật tàu, là "khu vực khẩn cấp", hòng kiểm soát dư luận, ngăn không cho tin tức lọt ra bên ngoài.Những người bị thương nặng đã được đưa tới bệnh viện thành phố Tanchon, nhưng do thiếu thuốc men, như thuốc hạ sốt, kháng sinh, nên không được chữa trị, phần lớn tử vong. Nước này vẫn tiến hành tìm kiếm thi thể nạn nhân trong vụ lật tàu cho tới ngày 13/1 vừa qua.Bộ Thống nhất Hàn Quốc từ chối xác nhận nội dung về vụ tai nạn lật tàu này.