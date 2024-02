Bắc Triều Tiên nhấn mạnh mối quan hệ thù địch với Hàn Quốc tại Liên hợp quốc

Photo : YONHAP News

Tại phiên thảo luận chung Hội nghị giải trừ quân bị Liên hợp quốc diễn ra tại trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva (Thụy Sĩ), Phó Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Geneva Pang Kwang-hyok đã gọi quốc hiệu của Hàn Quốc là "ROK" (viết tắt của Republic of Korea), sau khi miền Bắc liên tiếp bị các nước thành viên yêu cầu ngừng phát triển hạt nhân và khiêu khích tên lửa.Các quan chức của Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc từ trước đến nay vẫn gọi Hàn Quốc là "South Korea", hoặc gọi tắt là "SK" tại các cuộc họp của Liên hợp quốc vì có thể được hiểu với nghĩa là "Nam Triều Tiên", hàm ý cùng một dân tộc. Song gần đây, miền Bắc đã đổi cách gọi thành "ROK", có thể hiểu là "Đại Hàn dân quốc".Miền Bắc lần đầu tiên dùng danh xưng "Đại Hàn dân quốc" là trong tuyên bố vào tháng 7 năm ngoái của Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong. Sau đó, tại Hội nghị toàn thể Ủy ban trung ương đảng Lao động hồi cuối năm ngoái, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã thay đổi toàn diện đường lối chính sách với miền Nam khi chỉ định mối quan hệ liên Triều không phải là mối quan hệ cùng dân tộc mà là mối quan hệ đối địch giữa hai nước. Kể từ đó tên gọi "Đại Hàn dân quốc" trở nên phổ biến hơn, và tên gọi "Nam Triều Tiên" dần biến mất tại miền Bắc. Điều này cho thấy Bình Nhưỡng quyết dùng cách gọi quốc hiệu của Hàn Quốc mà không có bất kỳ sự liên quan nào đến nhận thức về mối quan hệ cùng dân tộc.Trên thực tế, tại Hội nghị giải trừ quân bị, Bình Nhưỡng cũng nhấn mạnh rằng sự phối hợp an ninh Hàn-Mỹ chính là hành vi thù địch đối với miền Bắc. Phó Đại sứ Pang đề cập đến việc "US" (Mỹ) và "ROK" (Hàn Quốc) ngay từ đầu năm mới đã tiến hành hàng loạt cuộc tập trận, uy hiếp quân sự với Bắc Triều Tiên. Chính sách đối đầu với Bình Nhưỡng của Washington và các tay sai của mình đã đạt đến mức chưa từng có tiền lệ, và hai từ "chiến tranh" đã không còn là một khái niệm trừu tượng nữa mà đã trở thành hiện thực.Tham tán Phái đoàn Bắc Triều Tiên tại Geneva Ju Yong-chol cũng khẳng định mối quan hệ giữa Bắc Triều Tiên và "ROK" đã hoàn toàn trở thành mối quan hệ giữa hai quốc gia thù địch, chứ không còn là cùng dân tộc nữa. Chỉ cần một "mồi lửa nhỏ" cũng sẽ có thể gây nên xung đột lớn giữa hai bên.