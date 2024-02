Thời gian xem tivi, điện thoại của trẻ 3-4 tuổi Hàn Quốc gấp ba lần khuyến nghị của WHO

Photo : YONHAP News

Quỹ Báo chí Hàn Quốc (KPF) ngày 6/2 công bố báo cáo "Khảo sát về thời gian sử dụng phương tiện truyền thông của trẻ em năm 2023". Trong năm ngoái, thời gian sử dụng các phương tiện truyền thông như tivi, smartphone, máy tính bảng, máy tính của trẻ em từ 3-4 tuổi Hàn Quốc là bình quân 184,4 phút/ngày.Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị thời gian xem các phương tiện truyền thông của trẻ từ 2-4 tuổi là dưới 60 phút/ngày. Như vậy, trẻ 3-4 tuổi của Hàn Quốc đang xem nhiều gấp ba lần so với thời gian khuyến nghị của WHO. Thời gian xem của trẻ từ 3-9 tuổi là 185,9 phút/ngày. Trong đó, trẻ từ 7-9 tuổi là 196,9 phút/ngày, trẻ từ 5-6 tuổi là 169 phút/ngày.Tuy nhiên, thời gian xem tivi, điện thoại của trẻ từ 3-9 tuổi trong năm ngoái đã giảm mạnh so với kết quả khảo sát năm 2020 (284,6 phút/ngày). Quỹ Báo chí Hàn Quốc phân tích đó là bởi năm 2020 là thời điểm bùng phát đại dịch COVID-19 tại Hàn Quốc, thời gian trẻ ở nhà nhiều hơn.Phương tiện trẻ xem nhiều nhất trong năm 2023 là smartphone. 75,3% trẻ từ 3-9 tuổi xem kênh YouTube, thời gian xem bình quân mỗi ngày là 83 phút. 57,7% trẻ bắt đầu xem tivi và 29,9% bắt đầu xem smartphone khi chưa tới 24 tháng tuổi. Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo không nên để trẻ nhỏ dưới 2 tuổi tiếp xúc với màn hình điện tử như tivi, điện thoại.50,8% các bậc cha mẹ trả lời lý do cho con xem điện thoại là để trẻ giải tỏa stress, thay đổi tâm trạng cho bé, 38,5% trả lời để thưởng cho trẻ khi con làm tốt điều gì hoặc vâng lời, 18,3% trả lời để không bị trẻ quấy rầy khi làm việc khác.Cuộc khảo sát trên được thực hiện với 2.675 bậc phụ huynh có con từ 3-9 tuổi trên toàn quốc, tiến hành từ ngày 26/10-8/12 năm ngoái, độ tin cậy đạt 95%, sai số trong khoảng ±2%, kết quả cụ thể được đăng tải trên trang chủ của Quỹ Báo chí Hàn Quốc.